【識者提言｜北中米W杯に臨む森保J理想の26人】三笘、伊東のシャドー起用は有効なプラン。守備は本職CBを６人
北中米ワールドカップまで約６か月。日本代表はどんな26人で臨むべきなのか。そしてベストの布陣は？ 識者が提言。キーマンもピックアップした。本稿ではサッカージャーナリストの河治良幸氏の見解をお届けする。
現時点で確率の高そうな予想をしたが、本大会までの半年間で怪我人が出ないのは、ほぼあり得ない。だが緊急時にもある程度カバーできる選手層の厚みが、第二次森保ジャパンの強みだ。
とはいえ南野拓実の長期離脱はかなり痛い。回復を期待しながら、不在の想定でオーダーを整理した。
南野と同じ役割をこなせる選手はいないものの、攻撃のコンダクターとしては鎌田をボランチからシャドーに引き上げるのが適任か。ポルトガルで復調気配の守田がカムバックすれば、よりスムーズに変更可能だろう。
もうひとつ有効なプランが、三笘の左シャドー起用だ。本大会ではアジアの戦いより、５バックになる時間帯が増える可能性を考えれば、守備の負荷が高く、攻め上がりの距離が長いウイングバックよりも、シャドーで仕掛けやフィニッシュに専念させるメリットも大きい。同様に右の伊東もシャドーをメインに考えた。
CFは上田が一番手だが、環境がガラリと変わるチュニジア戦では小川のスタメン起用も面白そうだ。町野と後藤は２トップやシャドーに対応可能だ。
一方の守備は本職CBを６枚選んだが、リードして終盤を迎えれば鈴木淳や冨安を守備的なウイングバックとしても起用できる。
――そしてキーマンは？
▼久保建英
心身の成長が感じられ、チームの中心として、勝利に導く働きに期待だ。
※本稿は「サッカーダイジェスト」2026年２月号から転載。
