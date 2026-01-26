冬型の気圧配置は27日(火)はいったん緩みそうですが、28日(水)以降再び強まる見込みです。北陸など日本海側では、発達した雪雲が流れ込むおそれがあります。

29日(木)午前9時の予想天気図です。いったん緩んだ冬型の気圧配置が戻ってくる見込みです。

北陸の上空およそ1500メートルでは、27日は−6度以上になりそうですが、週の後半にかけてはまた−10度前後まで低下しそうです。

寒さが厳しく、雪の降り方もまた強まりそうです。

29日(木)の雪と風の予想ですが、発達した雪雲が山陰から北陸、東北の日本海側にかかりそうです。風が収束し発生する雪雲が流れ込むところでは大雪のおそれがあります。

30日(金)も、山陰や近畿北部、北陸から東北の日本海側では、北西の風が強く一日を通して雪が降るでしょう。

北陸では、29日ごろから雪の降り方が強まりそうです。気温も低く、冬日が続きそうです。

すでに、これまでの雪で道路状況の悪いところは多くありますが、さらに積雪が増えるおそれがあります。交通障害などに注意・警戒が必要になりそうです。

また、雪が積み重なることで雪崩のリスクが増すおそれもあります。週の後半にかけての気象の情報には十分注意をするようにしてください。