「もう、どう見ても…！」実写版『ブルーロック』、主人公役の目元解禁が話題に。「確定演出だろこれ」
映画『ブルーロック』の公式X（旧Twitter）アカウントは1月26日、投稿を更新。ビジュアルを公開したところ、主人公役の人物について話題となっています。
【写真】実写版『ブルーロック』のビジュアル解禁
この投稿には「これはもう、どう見ても…！！」「この左目間違いないですね」「確定演出だろこれ」「解禁が楽しみ」などの声が。また、「高橋文哉じゃね??」「文哉くんにしか見えない」など俳優の高橋文哉さんと予想するコメントが多く寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】実写版『ブルーロック』のビジュアル解禁
「この左目間違いないですね」同アカウントは「エゴが、目を覚ます」とつづり、ビジュアルを公開。主人公の潔世一役と思われる人物の目元がアップになっています。この目元を見たユーザーの間で、さまざまな憶測が飛び交っているようです。
「誰か全くわからんww」25日の投稿では「エゴが、集結する」とつづり、別バージョンのビジュアルも解禁。主人公役も含め12人の目元がアップになったショットです。こちらには「ついにエゴが集結だ！」「誰か全くわからんww」といった反応が寄せられました。今後の発表にも注目したいですね。
(文:堀井 ユウ)