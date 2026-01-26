自宅のDIYや「ひとりキャンプ」が話題になっているお笑いタレント・ヒロシ（54）。ユーモアを交えて手料理を紹介し、多くの反響が寄せられている。

【映像】DIYした“ホテルみたい”な自宅&手料理（複数カット）

これまでも、所ジョージの「世田谷ベース」をモデルにした部屋や、リゾート地をイメージした自作のベランダなど、アレンジした自宅の様子をInstagramで公開してきたヒロシ。「オシャレなカフェのよう」「ホテルみたいです」「秘密基地感がカッコいいです」などのコメントが寄せられ、話題になっていた。

さらに、「ゴーヤ入り高菜チャーハン 電卓添え」「すき焼き作りたいけど、牛肉なくて鶏肉入れた弁当 ホチキスの芯添え」など、独特なユーモアも交えて手料理を披露している。

ユーモア交え手料理を紹介

25日の投稿では、「野菜カレー 島田の娘からの年賀状を添えて」とつづり、知人の娘からもらった年賀状と撮影した手料理を披露。この投稿にも「わぁカフェみたい」「トローリ美味しそう」「馬の笑顔が最高！」「可愛い年賀状に目がいってしまう」など、さまざまなコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）