ºÌÀÄ¤¬¿·¶Ê¡ÖÌçÁ°ÃçÄ®¤ÎÎø¤¶¤¯¤é¡×¤Ç½é¤ÎÎø°¦¤â¤Î¤ËÄ©Àï¡Ö¿·¤¿¤ÊºÌÀÄ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×
¡¡±é²Î²Î¼ê¤ÎºÌÀÄ¡Ê£²£³¡Ë¤¬£²£¶Æü¡¢Åìµþ¡¦¹¾Åì¶è¤ÎÌçÁ°ÃçÄ®¤Ç¿·¶Ê¡ÖÌçÁ°ÃçÄ®¤ÎÎø¤¶¤¯¤é¡×¤ÎÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¹¾¸Í¾ð½ï¤Î¤¢¤Õ¤ì¤ëÌçÁ°ÃçÄ®¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¤«¤Ä¤ÆÈà½÷¤È¶¦¤Ë¸«¤¿ºùÊÂÌÚ¤Ë»×¤¤¤ò¤Ï¤»¤ë»Ñ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ºÌÀÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï½é¤á¤Æ¤ÎÎø°¦¤â¤Î¤Î²Î¤Ç¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç»°Ì£Àþ¤òÃÆ¤¤¤Æ¡¢Î¹¤â¤Î¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤ËÎø°¦¤â¤Î¡£»ä¤Ë²Î¤¨¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤ÈÉÔ°Â¤Ï¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢¿·¤¿¤ÊºÌÀÄ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¿·¶ÃÏ¤Ø¤Î´üÂÔ¤â¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤ÎÎø°¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Û¤È¤ó¤É¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸½¼ÂÌ£¤Ï¤Ê¤¤¡£»Õ¾¢¤ÎºÙÀî¤¿¤«¤·¤«¤é¤Ï¡ÖÎø¤ò¤¹¤ë¤È²Î¤Ë¿¼¤ß¤ä¹¤¬¤ê¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÎø°¦¤òÍÆÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡ÖºÌÀÄ¤Ï²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤ó¤Ê¿Í¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ºÌÀÄ¤Ï¡ÖÎÉ¤¤½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡½é¤á¤Æ¤Î¤â¤Î¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²¿¤â»ý¤¿¤Ê¤¤¤Ç²Î¤¦¥·¥ó¥°¥ë¤âºÌÀÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï½é¤á¤Æ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç²Î¤¤¤Ê¤¬¤é»°Ì£Àþ¡¢¼ÜÈ¬¤ÈÃÆ¤¤¤Æ¤¤¿ºÌÀÄ¡£¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤È¤¤â¡¢²¿¤«Ëº¤ìÊª¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤ÏÇ¯ÃË¡£¡Ö±¿ÀªÅª¤Ë¤ÏÂçÌñ¤À¤±¤É¡¢°ìÊ¸»úÊÑ¤¨¤Æ¡¢ÂçÌò¤È¤·¤Æ¡¢Âç¤¤ÊÌòÌÜ¤ò²Ì¤¿¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£Ã±ÆÈ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤äÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¤¬¤Þ¤À¿ô¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÃ±ÆÈ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£