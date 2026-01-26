小野田紀美経済安全保障担当大臣が２６日、都内で行われた「第５８回ミス日本コンテスト２０２６」で、審査員を務めた。

ミス日本コンテストは、「日本らしい美しさ」を磨き上げ、社会で活躍することを後押しする日本最高峰の美と成長のコンテスト。ミス日本に出場経験のある小野田大臣は「私も２０年くらい前に、ミス日本に（出場し）、３回、関東大会落ちをしておりまして」と回顧。

ファイナリストたちを見て、「このステージ（最終審査）に立つことはできなかったんですけれども、その時の思いを乗せて歩いてくれているような気持ちになってうれしく思いました」といい、「今日も楽しんで思い出を作って、帰ってくれたらうれしいです」とエールを送った。

また、ファイナリストや次世代を担う若い女性たちへのコメントを求められると「目標がなかったり、なかなか未来が決められないという方が多い中で、（ファイナリストのように）こうして自分の目標を持った方々の発信に感化されて、皆が次世代に希望を持ってやっていってくれれば、日本の未来は明るいと思う」と語り、「今日はしっかり応援していきたい」と意気込んだ。