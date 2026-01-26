川崎希「全員生後半年の写真」3きょうだいの比較ショット公開「見返すとグーちゃんの爆毛具合わかりやすい」
【モデルプレス＝2026/01/26】タレントの川崎希が1月26日、自身のInstagramストーリーズを更新。長男、長女、次女がそれぞれ生後半年の頃の比較ショットを公開した。
【写真】38歳元AKB「三者三様で面白い」生後半年の頃の3きょうだい比較ショット
川粼は「グーちゃんのジャンピン届いた〜」「わが家で買うのは3回目」と記し、次女がベビージャンパーに座っている写真を投稿。さらに「全員生後半年の写真」とコメントして長男・長女・次女がそれぞれのベビージャンパーに座っている写真を並べたものを公開し、「こうやって見返すとグーちゃんの爆毛具合わかりやすい」と次女の髪の毛について綴っている。
この投稿に、「3人とも可愛すぎる」「グーちゃんの髪の毛すごい」「髪の毛が三者三様で面白い」「どれもカラフルで楽しそうなおもちゃ」「愛情こもってる」などの声が上がっている。
川崎は、2013年2月にモデルでタレントの“アレク”ことアレクサンダーと結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
◆川崎希、生後半年の3きょうだいの写真公開
◆川崎希の投稿に反響
