店舗厨房で毎日手作りするジェラートが人気の焼肉店『プレミアムカルビ』　期間限定フレーバーも登場

「プレミアムカルビ」は焼肉店でありながら、店内の製菓専用厨房で毎日手作りしているジェラート&デザートビュッフェが魅力の焼肉チェーンだ。

店内出来立てのジェラートは滑らかな舌触りが特徴で、毎月3種類の新しいフレーバーを提供。2月からの新フレーバーでは、「アーモンドチョコチップ」、「黒ごまソイラテ」、「キウイミルク」の3種が登場する。

焼肉は「美味しい焼肉のカタチ。」をコンセプトとして、バジルソース、トリュフだれや刻みわさび醤油、3色月見とろろダレ、チーズフォンデュなど様々な焼肉の食べ方を提案。塊のまま提供する塊熟成肉が名物だという。

「プレミアムカルビ」の1号店は神奈川県川崎市宮前区にオープン。その後も出店を続け、約5年半で関東を中心に22店舗まで拡大している。

〈「プレミアムカルビ」 価格〉

【食べ放題コース】

お手軽コース:3,180円(税込 3,498円)

プレミアムコース:3,780円(税込4,158円)

スペシャルコース:4,580円(税込 5,038円)

※3コースともプレミアムデザート&ジェラートビュッフェ付き

【平日限定ランチメニュー】

1,680円(税込 1,848円)〜1,780円(税込 1,958円)

※プレミアムデザート&ジェラートビュッフェ付き

〈「プレミアムカルビ」 店舗一覧〉

■東京都

新小岩店(江戸川区)

石神井店(練馬区)

立川店(立川市)

■埼玉県

春日部店(春日部市)

ふじみ野店(ふじみ野市)

川口北店(川口市)

与野店(さいたま市中央区)

武蔵浦和店(さいたま市南区)

レイクタウン店(越谷市)

■神奈川県

宮前平店(川崎市宮前区)

上大岡店(横浜市南区)

西鶴間店(大和市)

横須賀佐原店(横須賀市)

港北日吉店(横浜市港北区)

四季の森店(横浜市旭区)

淵野辺店(相模原市)

湘南台店(藤沢市)

■千葉県

船橋海神店(船橋市)

松戸きよしヶ丘店(松戸市)

■栃木県

中戸祭店(宇都宮市)

■静岡県

富士店(富士市)

静岡曲金五丁目店(静岡市駿河区)