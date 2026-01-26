店舗厨房で毎日手作りするジェラートが人気の焼肉店『プレミアムカルビ』 期間限定フレーバーも登場
「プレミアムカルビ」は焼肉店でありながら、店内の製菓専用厨房で毎日手作りしているジェラート&デザートビュッフェが魅力の焼肉チェーンだ。
店内出来立てのジェラートは滑らかな舌触りが特徴で、毎月3種類の新しいフレーバーを提供。2月からの新フレーバーでは、「アーモンドチョコチップ」、「黒ごまソイラテ」、「キウイミルク」の3種が登場する。
焼肉は「美味しい焼肉のカタチ。」をコンセプトとして、バジルソース、トリュフだれや刻みわさび醤油、3色月見とろろダレ、チーズフォンデュなど様々な焼肉の食べ方を提案。塊のまま提供する塊熟成肉が名物だという。
【画像を見る】ジェラート各種、新フレーバー３種、季節のデザート、厳選焼肉の画像を見る
「プレミアムカルビ」の1号店は神奈川県川崎市宮前区にオープン。その後も出店を続け、約5年半で関東を中心に22店舗まで拡大している。〈「プレミアムカルビ」 価格〉
【食べ放題コース】
お手軽コース:3,180円(税込 3,498円)
プレミアムコース:3,780円(税込4,158円)
スペシャルコース:4,580円(税込 5,038円)
※3コースともプレミアムデザート&ジェラートビュッフェ付き
プレミアムカルビ【食べ放題コース】
【平日限定ランチメニュー】
1,680円(税込 1,848円)〜1,780円(税込 1,958円)
※プレミアムデザート&ジェラートビュッフェ付き〈「プレミアムカルビ」 店舗一覧〉
■東京都
新小岩店(江戸川区)
石神井店(練馬区)
立川店(立川市)
■埼玉県
春日部店(春日部市)
ふじみ野店(ふじみ野市)
川口北店(川口市)
与野店(さいたま市中央区)
武蔵浦和店(さいたま市南区)
レイクタウン店(越谷市)
■神奈川県
宮前平店(川崎市宮前区)
上大岡店(横浜市南区)
西鶴間店(大和市)
横須賀佐原店(横須賀市)
港北日吉店(横浜市港北区)
四季の森店(横浜市旭区)
淵野辺店(相模原市)
湘南台店(藤沢市)
■千葉県
船橋海神店(船橋市)
松戸きよしヶ丘店(松戸市)
■栃木県
中戸祭店(宇都宮市)
■静岡県
富士店(富士市)
静岡曲金五丁目店(静岡市駿河区)