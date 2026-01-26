巨人は２６日、春季宮崎キャンプの前に宮崎で行う１軍合同自主トレ参加選手を発表した。

（投手）田中将大、大勢、西舘勇陽、山崎伊織、戸郷翔征、竹丸和幸、田和廉、赤星優志、山城京平、則本昂大、田中瑛斗、森田駿哉、松浦慶斗、北浦竜次、船迫大雅、横川凱、石川達也、エルビス・ルシアーノ

（捕手）甲斐拓也、大城卓三、岸田行倫、山瀬慎之助

（内野手）門脇誠、坂本勇人、石塚裕惺、浦田俊輔、小浜佑斗、泉口友汰、リチャード、荒巻悠、宇都宮葵星

（外野手）丸佳浩、松本剛、皆川岳飛、中山礼都、佐々木俊輔、知念大成

このメンバーと来日前の外国人選手がキャンプ１軍スタートとなる見込みで、その他の選手はファームスタートとなる見込みだ。

新人ではドラフト１位の即戦力左腕・竹丸（鷺宮製作所）、２位の田和（早大）、３位の山城（亜大）、４位の皆川（中大）、５位の小浜（沖縄電力）、育成５位の知念（オイシックス）が１軍入り。則本、松浦、北浦らの新戦力や石塚ら若手も多く入った。

阿部監督１年目の２４年に支配下の新人５人全員１軍スタートがあったが、６人は異例の多さで、期待の大きさが表れている。

育成選手からは知念の他にルシアーノ、宇都宮が１軍に抜てきされた。

参加選手に入っていない浅野翔吾外野手らはファームスタートになる見込み。その他、メンバーに入っていない選手では、昨季終盤に左肘を痛めた井上温大投手や、オフに両股関節の手術をした吉川尚輝内野手もファームから段階を踏んでいくことになりそうだ。