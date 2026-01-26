B3トライフープ岡山 平日昼間のホーム戦に小学生を無料招待「会場でしか味わえない臨場感を」
約600人の小学生が「授業の一環」で応援に シゲトーアリーナ 岡山・北区
26日に行われたバスケットボールB3、トライフープ岡山のホーム戦。市内の小学校から約600人の小学生が授業の一環として応援に来ました。
（記者リポート）
「そろそろ試合が始まります。平日の昼間にも関わらず多くの小学生が観戦しています」
トライフープ岡山が子どもたちにスポーツ観戦の魅力を知ってもらおうと、一般のお客さんが少ない平日の昼間に試合を開催し、小学生を無料で招待しました。
（トライフープ岡山／吉田大貴さん）
「まさにこんな感じで、MCですとか臨場感っていうところが会場でしか味わえないところはあると思うので、来られた小学生のみなさまには体感してほしいなと思っています」
シュートが決まるたびに会場は笑顔と歓声に包まれていました。
（小学生は―）
「プロたちがやっているのをみたらすごい迫力があったし、見られて良かったなと思います」
「チームの心が1つになって協力できていて、私ももっと頑張ってバスケしたいなと思いました」
「今回の試合でバスケに興味を持って、これからバスケとかの試合を見にいきたいなと思いました」
多くの子どもたちの前で勝利したトライフープ。27日は、約1300人の小学生が応援に来るということです。
【トライフープ岡山 85‐63 山口パッツファイブ】