２０２５年度ＪＲＡ賞の授賞式が２６日、都内のホテルで開催された。年度代表馬、最優秀４歳以上牡馬、最優秀ダートホースに選ばれたフォーエバーヤング（牡４歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール、馬齢は２５年の表記）の関係者が壇上で受賞の喜びを語った。

藤田晋オーナーは海外Ｇ１制覇について、「勝ってほしいとは思っていましたけど、本当に勝っちゃうの？ という感じでした。（矢作調教師との抱擁について）全然覚えてないんですけど、後から映像が結構ＳＮＳで流れてきて、恥ずかしくて絶対バズらないでくれよと思ってたら、死ぬほどバズっちゃって（笑）。うちの社員も、ほぼ全員見ていたんじゃないかなと思います」と振り返った。

年度代表馬のオーナーとなったことについては、「これから長い馬主人生で、毎年年度代表馬をとる馬がほしいと思いつつ、とれないと思うんです。そのときにやっぱり、実感すると思うんです。この年はすごかったな、と」と語った。

フォーエバーヤングは現在は、２２日に発表された米エクリプス賞でも、最優秀ダート古牡馬を受賞。現在は連覇がかかるサウジＣ（２月１４日、キングアブドゥルアジーズ競馬・ダート１８００メートル）へ向け、栗東で順調に調整を進めている。