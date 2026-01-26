新たにヤマハ製「パフォーマンスダンパー」を装着

三菱トライトン｜Mitsubishi Triton

トライトンが一部改良を受けた。改良新型では、走行中の車体の変形や振動を整え、吸収するヤマハ発動機製「パフォーマンスダンパー」をフレームの前後に装着。段差を乗り越えた際の上下の揺れやエンジンから伝わる微振動等をおさえ、乗り心地を向上させるだけでなく、操縦安定性を強化している。

「パフォーマンスダンパー」はトライトンのラリーカー（XCRスプリントカップラリー参戦車）にも採用され、ドライバーからは「ハンドリングがよりシャープになった」と高い評価を受けている。ラリーのような限界走行だけでなく日常の街乗りでも乗り心地の良さを実感できるよう、専用チューニングが施されている。

三菱トライトン ラリーカー（AXCR 2025）｜Mitsubishi Triton Rally Car (AXCR 2025)



さらに、フロントサスペンションや、フレームとボディの接合部であるボディマウントの設定を変更することで振動をやわらげ、快適な乗り心地を実現。さらに前後のショックアブソーバーの応答性を高めることで、快適な乗り心地とシャープなハンドリングを両立している。

利便性や快適性も向上した。テールゲートアシストを標準装備してテールゲート開閉時の負担を軽減し、荷台の使い勝手を向上。また、車内の空気を清潔に保ち、快適なドライブをサポートするパナソニック製「ナノイーX」を搭載したのも新しい。

インテリアカラーは一部変更された。センターコンソール、インナードアハンドルガーニッシュがダークチタンとなり、より一層内装加飾の統一感を高めている。

なお、今回の一部改良で1グレードとなった「GSR」は、カスタマイズの自由度向上のため、スタイリングバーの設定が廃止された。

SPECIFICATIONS

三菱トライトンGSR｜Mitsubishi Triton GSR

ボディサイズ：全長5360×全幅1930×全高1815mm

ホイールベース：3130mm

最低地上高：220mm（社内測定値）

最高回転半径：6.2m

車両重量：2120kg

乗車定員：5人

最大積載量：500kg

総排気量：2439cc

エンジン：直列4気筒ディーゼルターボ

最高出力：140kW（204ps）/3500rpm

最大トルク：470Nm（47.9kgf-m）/1500-2750rpm

トランスミッション：6速AT

駆動方式：4WD

WLTCモード燃費：11.3km/L

税込車両価格：551万8700円