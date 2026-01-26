高校サッカー新人大会。ベスト8が激突しました。



草薙会場の第1試合はベスト4進出を懸けた藤枝明誠と藤枝東の藤枝ダービー。



前半19分、藤枝東は11番望月の仕掛けに9番増田。エース候補の一発で藤枝東が先制します。さらに21分、藤枝東は7番原田が抜け出しシュート。ここは明誠の守護神、末高がナイスセーブ。





1点を追う明誠は後半11分、ロングスローのこぼれに13番高下。しかし枠を捉えられません。結局、試合はこのまま終了。1点を守り切った藤枝東が準決勝進出です。（藤枝東 FW9 増田 瑛斗･2年･決勝ゴール）「最初はスライディングで入れようとしたがうまくいかなくて、もう一回左足で押し込むことができてよかった。強さを見せつけて優勝したい」続いて浜松東対大会3連覇を狙う静岡学園。前半12分、静学は細かいつなぎから13番加藤が先制のネットを揺らすと…、さらに19分には7番加集がゴール。さらに、静学はこのあと5点を追加します。なんとか一矢報いたい浜松東は後半29分、8番細田が狙うもゴールならず。3連覇を狙う静岡学園がベスト4進出です。（静岡学園 MF8 足立 羽琉･2年･主将）「このチームになって、一戦必勝の意識はどんな試合でもやってきている。出ない人も出る人も、責任持って戦って、絶対に決勝へ行きたい」その他の結果です。磐田東が3-0で清水桜が丘に勝利。常葉大橘が東海大翔洋にPK勝ちを収めました。その結果、土曜日の準決勝は「磐田東 対 静岡学園」、「常葉大橘 対 藤枝東」となりました。