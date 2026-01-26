洗練度の高いパワートレイン パドル獲得

ステランティス・グループのバッテリーEVは、いずれもパワー＆スピード自慢というわけではない。プジョーE-308の0-100km/h加速は、9.0秒がうたわれる。しかし、感心するほど高い洗練度や、運転しやすいことが強みだろう。

最高出力の156psを引き出すには、ドライブモードをスポーツに切り替える必要がある。ひと手間あるものの、高速道路でも充分な加速力を得られ、一般道での追い越しに躊躇することもないはず。興奮を誘うほどではないとしても、終始滑らかだ。



プジョーE-308 GTプレミアム（欧州仕様）

2025年のアップデートでは、ステアリングホイール裏に回生ブレーキ用のパドルが追加された。惰性走行やワンペダルドライブには対応しないが、3段階から任意に強さを選べる。もう少し、変化の幅があればなお良い。

プジョーらしい軽快さ 雨天時の優れた安定性

軽快な操縦性には、プジョーが代々提供してきたハッチバックへ通じる特徴が滲む。乗り慣れた「らしさ」をEV時代にも求めるドライバーは、強く共感するはず。

乗り心地は、適度にタイト。フォルクスワーゲンID.3のような、巧みな衝撃吸収性までは備わらないが、柔らかいゴムの上に乗っているような、しなやかさがある。無駄のない姿勢制御も好ましい。



プジョーE-308 GTプレミアム（欧州仕様）

転がり抵抗を抑えたタイヤを履くが、グリップ力は高い。エンジン版の308より車重があるぶん、ステアリングの重みも僅かに増しており、より直感的な操舵感が生まれている。反面、カーブへ飛び込んでも、車重による慣性は感じにくい。

感心したのが、雨天時の安定性だろう。濡れた路面でホイールスピンする前輪駆動のEVは多いが、E-308のトラクションは優秀。ブレーキの効きも頼もしい。

有能な車線維持支援 実環境での電費良好

運転支援システムは、車線維持支援や制限速度警告、ドライバー監視など一連の機能が備わる。ボタンの長押しで無効にできるが、車線維持支援は特に良く機能し、オンのままでも煩わしく感じることはなさそう。

しばしば話題になるプジョーのi-コクピット・レイアウトへ、筆者は比較的すぐに慣れることができた。座面が高めの運転姿勢と相まって、ステアリングホイールの上からメーター用モニターを確認しやすく、違和感は長く続かなかった。



プジョーE-308 GTプレミアム（欧州仕様）

実環境での電費は良好といえ、試乗時の平均で7.0km/kWhを記録している。1度の充電で、380kmほど走れると考えて良いだろう。急速充電は最大100kWと、ひと世代前の速さではあるとしても。

登場から数年を経て一層増した輝き

新たな価格設定とアップデートで、競争力が上昇したE-308。当初からの端正なスタイリングは変わらず、上質なインテリアには今でも魅力を感じる。運転体験も、こだわり派のドライバーを喜ばせるほどではないとしても、水準は高い。

駆動用バッテリーの容量はやや小さいものの、優れた効率で電費は良好。目指せる距離へ、不満を抱く可能性は低いはず。さらなる汎用性を求めるなら、ステーションワゴンも選べる。登場から数年を経て、輝きは一層増したように思う。



プジョーE-308 GTプレミアム（欧州仕様）

◯：適度に小柄なサイズが生む軽快な操縦性 スタイリッシュなボディ 優れた電費

△：同クラスの電動ハッチバックでは遅め 狭めの後席 航続距離はもう少し欲しい

プジョーE-308 GTプレミアム（欧州仕様）のスペック

英国価格：3万4495ポンド（約718万円）

全長：4367mm

全幅：1852mm

全高：1441mm

最高速度：170km/h

0-100km/h加速：9.3秒

航続距離：381-429km

電費：6.6-6.7km/kWh

CO2排出量：−g/km

車両重量：1674kg

パワートレイン：ハイブリッド同期モーター

駆動用バッテリー：55.4kWh

急速充電能力：100kW（DC）

最高出力：156ps

最大トルク：27.4kg-m

ギアボックス：1速リダクション／前輪駆動



プジョーE-308 GTプレミアム（欧州仕様）