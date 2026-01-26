ジワジワ価格が下がるバッテリーEV

物価高騰は、英国でも深刻だ。国際空港のカフェで普通のコーヒーを頼むと、最近は6ポンド（約1200円）も取られる。だが、バッテリーEVはジワジワと価格が下がり始めている。補助金の恩恵だけでなく、価格競争も熾烈さを増している。

アップデートを受けたプジョーE-308も、そんな1台。2年前なら4万ポンド請求されたモデルへ、2026年には3万245ポンド（約629万円）で乗ることができる。ガソリンエンジンの308より、英国では約1000ポンド（約21万円）高いだけだ。



プジョーE-308 GTプレミアム（欧州仕様）

E-308の特徴といえるのが、エンジン版の308とプラットフォームを共有すること。そのお陰で、見慣れたプロポーションを実現しており、ステーションワゴンのSWも設定されている。EV専用開発のモデルほど、パッケージングへ無駄がないわけではないが。

バッテリー55.4kWhへ拡大 フロントマスク一新

EMP2プラットフォームの都合上、無理なく搭載できる駆動用バッテリーの大きさは限られる。とはいえ、2025年仕様からは高密度化され、容量は51.0kWhから55.4kWhへ拡大した。ライバルには、更に大容量を誇るモデルもあるけれど。

駆動用モーターはフロントに1基で、最高出力156ps。他に選択肢はない。プジョーE-408に載る、209psユニットを選べても良さそうだが。サスペンションは、リアが従来的なトーションビーム式となる。



プジョーE-308 GTプレミアム（欧州仕様）

全長は4367mm、全幅は1852mmと程よいサイズ。全高は1441mmと、低く抑えられている。2025年のフェイスリフトでライト周りが新しくなり、上部のユニットは3本のデイライト。下側の目立たないユニットが、メインのヘッドライトとなる。

シャープなライン構成の、全体的なスタイリングは変わらない。従来までクロームメッキだったトリムはグロスブラックへ置き換えられ、精悍さが増したように思う。

まだ新鮮味ある大胆なダッシュボード

ボディと同様に、インテリアもエンジン版の308と共通。2021年のリリースということで、デザインにはまだ新鮮味がある。ダッシュボードの造形は大胆といえ、中央にインフォテインメント用の10.0インチ・タッチモニターが据えられる。

小径なステアリングホイールと、高めの位置のメーター用モニター、ヒーターが標準で実装されるシートの位置関係は、プジョーのi-コクピット・レイアウトに準じる。ドライバーは、リムの上から速度や航続距離を確認することになる。



プジョーE-308 GTプレミアム（欧州仕様）

トップグレードのGTのみだが、オプションでマッサージ機能を運転席側へ追加できる。とはいえ、ベースグレードとなるアリュールのシートも充分快適。その場合、エアコンの操作パネルが実際に押せる物理スイッチになるのがうれしい。

内装の素材は概ね上質。だが、仕上げから受ける印象には若干ばらつきがある。

使い勝手を補完するi-トグル 後席は狭め

インフォテインメント・システムの反応は、やや遅め。メニューのレイアウトも、少し直感性に欠けるだろう。

それを補うように、タッチモニター下部には、i-トグルと呼ばれるタッチセンサー式のショートカットキーが並ぶ。ナビやオーディオ、運転支援機能など任意に項目を登録できるため、使い勝手は見た目以上に良い。



プジョーE-308 GTプレミアム（欧州仕様）

後席側の空間は、このクラスのハッチバックとしては狭め。中学生ぐらいまでの子どもなら、不満なく過ごせるはずだが。

荷室容量は、トノカバー下で361Lと広めながら、エンジン版の308には届かない。サイドにポケットが設けられ、後席をテールゲート側から倒せるハンドルが備わるなど、使い勝手は良い。実用性を求めるなら、ステーションワゴンというチョイスもある。

