¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯»³Àî¤¬Îý½¬¸ø³«¡¡ËÜÎÝÂÇ²¦¤â3Ï¢ÇÆ¤â¼ê¤Ë¤·¤¿¤¤
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î»³ÀîÊæ¹âÆâÌî¼ê¤¬26Æü¡¢Ê¡²¬»ÔÆâ¤Ç¼«¼çÎý½¬¤ò¸ø³«¤·¡¢Ç°Æþ¤ê¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤ê¹þ¤à¤Ê¤É¤·¤Æ´À¤òÎ®¤·¤¿¡£ºòµ¨¤ÏÂÇÎ¨2³ä2Ê¬6ÎÒ¤Ç23ËÜÎÝÂÇ¤ÈËÜÍè¤ÎÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ì¤º¡¢º£µ¨¤ÏÂÇÎ¨¡¢ÂÇÅÀ¡¢ËÜÎÝÂÇ¤Ç¼«¸ÊºÇ¹â¤ÎÀ®ÀÓ¤òÁÀ¤¤¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤¬¶Ã¤¯¿ô»ú¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¡£¥Û¡¼¥à¥é¥ó²¦¤â¡Ê¥ê¡¼¥°¡Ë3Ï¢ÇÆ¤â¼ê¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ºò½©¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÄ¾¸å¤«¤é¡ÖÉü½²¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Û¤ÜÌµµÙ¤ÇÎý½¬¤·¤Æ¤¤¿¡£114¥¥í¤À¤Ã¤¿ÂÎ½Å¤ò¿©»ö´ÉÍý¤ÇÌó9¥¥íÍî¤È¤·¡ÖÈè¤ì¤Ê¤¤ÂÎ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¤Î¤Ç¤¤¤¤´¶¤¸¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¼¨¤¹¡£
¡¡ºòµ¨¤ÏÉÔ¿¶¤Ç4ÈÖ¤ò³°¤ì¤¿»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡ÖÇ¯´Ö¤òÄÌ¤·¤ÆÀäÂÐ4ÈÖ¡£¤º¤Ã¤È4ÈÖ¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿ËÍ¤Î°ÕÃÏ¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£