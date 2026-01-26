高校受験を控えた横手市の中学生に合格を祈願した昆布が贈られました。



生徒たちは縁起も担ぎながら粘り強く受験勉強に励み志望校合格を目指します。



はちまきを力強く締め職人が思いを込めて作るのは…。



合格を祈願した昆布です。



横手市増田町にある佐藤こんぶ店では、削られて高く舞い上がる昆布のように成績がぐんぐん上昇し、さらに粘り強く受験勉強に励んでもらおうと「合格祈願昆布」を販売しています。





26日は受験を控えた増田中学校の3年生に「合格祈願昆布」と味噌が贈られました。昆布贈呈「がんばってください。はい、頑張ります」生徒たちは、地元の羽場こうじ店がこの日のために作ったダイコンと油揚げ入りの特製のみそ汁に早速、縁起物の昆布を入れて味わいました。はし上げ「思いっきり、おーーーー」3月4日の公立高校の試験まであと１か月余り。生徒たちは受験勉強の最後の追い込みに向けて弾みをつけました。生徒「粘り強い昆布を使ったみそ汁で自分も元気になれるし」「昆布が伸びれば自分の成績ももっと伸びると思います。」生徒「すごくうれしいし応援されているんだなって気持ちで」「自分の精一杯を本番に向けてこつこつ積み上げられたらと思います」地元の温かい応援を受け、志望校合格への意気込みを新たにしていました。