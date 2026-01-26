頭の「色つや」や輝き具合などを競う年に一度のイベントが横手市で開かれました。



今シーズン最長といわれた寒波にも負けないような激しい戦いが繰り広げられ、光る頭が今年も雪深い地域に笑いと元気を届けました。



そろいの法被を身にまとい。



「はっけよいのこった～のこった～、のこった～、のこった～、のこった～。あ、2、3本あるな～笑」





光り輝く自慢の頭を競い合う年に一度の大勝負、「光頭相撲」と。頭に吸盤をつけて引っ張り合う「吸盤綱引き」。横手市雄物川町で24日に開かれた光頭会の「番付編成会議」です。薄い頭を逆手に取って、雪深い地域に明るい話題を届けようと結成された光頭会が毎年この時季に行っています。今年は県外からの参加者を含む52歳から92歳までの10人が、横綱を目指し競い合いました。やはり一番の盛り上がりを見せるのが。「はい用意して！ピタっ！！おおっ、いい音するな！見張ってはっけよーい、のこった～のこった～」のこった～のこった～」頭に吸盤をつけて引っ張り合う「吸盤綱引き」です。トーナメント形式で行われ、吸盤が残った方が勝ちです。テレビで光頭会を見たことをきっかけに、毎年、はるばる三重から駆けつけているのが最年少 52歳の椚原隆氏さん。2回戦で敗れましたが、思い出に残る1勝を手にしました。決勝の大一番は椿油で頭皮のケアを続けているという去年の横綱 佐藤浩巳さんと、会場の雄川荘の温泉に毎日浸かり、頭皮の血行促進を図っているという後藤勝さんの対決です。3回目の出場で後藤さんが初優勝し、見事横綱となりました。優勝した後藤勝さん「優勝すると思ってなかったので大変うれしいです」「光頭会ありますよと勧誘されて入ったんだけども、大きい気持ちで友達とも接することができて良かったなと思ってます」「頑張って来年も優勝します」今シーズン最長といわれた寒波に負けないような激しい戦いが繰り広げられた「光頭会」の番付編成会議。これからも輝く頭で地域に笑いと元気を届け続けます。つるつる節「悩んだこともあったけどヨイヨイ」「やっぱり毛がなくて良かったね サノヨイヨイ」