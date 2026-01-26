現在放送中のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（NHK総合、日曜午後8時ほか）では、第四回「桶狭間！」が1月25日に放送に。

銭50貫の褒美に歓喜した小一郎。一方〈現代の金額〉に換算して衝撃を受ける視聴者たち「金額感を知ると場面が別物に…」

その最後に流れた第五回「嘘から出た実（まこと）」の予告が話題になっています。

＊以下第四回のネタバレを含みます。

＜第四回の公式あらすじ＞

ついに信長（小栗旬）が出陣の決断を下し、小一郎（仲野太賀）と藤吉郎（池松壮亮）は対今川軍の前線基地である善照寺砦に向かう。

兄弟にとって初めての大戦が始まるが、彼らの真の狙いはかつて父の命を奪った城戸小左衛門（加治将樹）を討ち果たすこと。

信長は善照寺砦に集った兵たちを前に檄を飛ばし、決戦の地である桶狭間へ向かう。

城戸を討つ千載一遇のチャンスを前にした兄弟の決断とは！？

次回予告

＊以下、本編最後に流れた次回予告

信長の背後にずらりと並んだ織田家重臣たち。

その背景に「御前大試合で勝ってあやつの鼻を明かしてやるわ」との藤吉郎の声が流れる。

引いた画面には試合会場が大写しに。

武将たちが見下ろす会場の中心に前田利家と藤吉郎が並ぶ。

美濃はわしの国じゃ

利家に目をやりながら策を練る小一郎と藤吉郎。

「前田又左衛門！」との声を背景に、構える利家。



（『豊臣兄弟！』／(c)NHK）

藤吉郎と利家が激しく打ち合う。

場面変わって美濃・稲葉山城。美濃国守護・斎藤道三の姿が映る。

面前の人物へにらみを利かせた道三の孫・龍興が「美濃はわしの国じゃ」と言い放つ。

鵜沼を調略せよ

「鵜沼を調略せよ」と告げる信長。驚いて顔を上げる藤吉郎・小一郎。

鵜沼城城主・大沢次郎左衛門の姿が映る。その前に次郎左衛門の妻・篠。

背景に「これがうまくいったらわしは侍大将になる」との藤吉郎の言葉が流れる。

馬に乗った人物を見上げる藤吉郎。

騎乗していたのは松平元康、のちの徳川家康。

藤吉郎に見せつけるように、自らの胸をたたく元康。

「どうせ調略もうまくいかないに決まってます！」と想い人・寧々が告げると藤吉郎は困惑し――。

ーーー

大河ドラマ第65作「豊臣兄弟！」で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡──夢と希望の下剋上サクセスストーリー！！

主人公は天下人の弟・豊臣秀長。

歴史にif（もしも）はないものの、『秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった』とまでいわしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメント！

秀長を仲野太賀、秀吉を池松壮亮が演じ、脚本は八津弘幸、語りは安藤サクラが担当する。