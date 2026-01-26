市販化を求める声も

2025年10月30日から11月9日にかけて、東京ビッグサイトで開催された「ジャパンモビリティショー（JMS）2025」では、メーカー各社が数々の新型モデルやコンセプトモデルを公開しました。

数ある出展のなかで、ホンダは「最新の技術でこの”夢”をかたちに」をテーマに、四輪や二輪の製品を中心とした未来のモビリティを多数展示し話題を集めました。



その中でもひときわ来場者の視線を集めていたのが、世界初公開となった2人乗りの「Honda Micro EV（マイクロEV）」です。このクルマについて、担当者は「ラストワンマイルの移動手段としての可能性を探るためのデザインスタディです」と説明しています。

外観でまず目を引くのは、丸目のヘッドライトです。中央には「Honda」のロゴが配置され、未来的でありながらもどこか親しみを感じさせる表情を作り出しています。ボディは白を基調とした滑らかな面で構成され、清潔感と先進性を両立。バンパー周りにはグレーのテクスチャー素材が用いられ、軽快さと耐久性を感じさせます。このデザインについて担当者は、「ヘリテージを感じさせる表情が特徴です。都市部でも違和感なく馴染む造形を目指しました」と語っており、その姿は1970年に登場した「バモスホンダ」を彷彿とさせます。サイズは公表されていませんが、狭い路地や限られた駐車スペースでも扱いやすそうなコンパクトな設計です。

インテリアは、水平基調のダッシュボードが採用され、極限まで簡素化されています。シートはベンチタイプで、中央には必要最低限の情報を表示する小型ディスプレイが備わります。特徴的なのはステアリング部分で、スマートフォンを装着できる仕様になっています。担当者は、「スマートフォンとの連携を前提に、拡張性を持たせています。ユーザーの使い方次第で、機能や体験が広がる設計です」と話します。床面にもテクスチャー加工が施されるなど、細部にわたるこだわりが感じられました。

このマイクロEVはあくまで参考出品であり、現時点での市販化の予定はないとのことです。しかし、会場での反響は非常に大きかったようで、担当者は「『かわいい』という声が多く、特に丸目の表情に親しみを感じる方が多いようです。また、安心して使えるという共感の声もあり、日常使いへの期待が高まっています」と、手応えを感じている様子でした。

同モデルに対して、ネット上やSNSでは、丸目のヘッドライトとシンプルでクリーンなデザインに対して「一目惚れした」「ホンダらしい遊び心がある」といった声や、往年のバモスホンダを知る層からは「懐かしい！」「この顔で今の技術で作ってくれるのは嬉しい」といったノスタルジックな反応が寄せられています。

また、「近所の買い物や駅までの送迎にちょうどいい」「高齢者の移動手段としてこれくらいがベスト」という、マイクロモビリティとしての実用性を期待する意見や、「コンセプトカーで終わらせるにはもったいない」「100万円前後ならセカンドカーとして即買いする」という市販化を希望する意見が多く見られます。

来場者がクルマの細部までじっくりと見入る姿が印象的だったこの一台は、市販の予定こそないものの、ホンダが示す次世代モビリティの可能性を強く提示する存在といえるでしょう。