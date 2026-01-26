俳優の山崎紘菜がInstagramを更新し、 東京ディズニーシーを堪能する動画とオフショットを公開した。

投稿された動画には、変装なしでミニーマウスのカチューシャを着用しながら2024年6月にオープンしたばかりの新エリア「ファンタジースプリングス」で写真を撮ったり、アトラクションの列に並んだり、チュロスを食べたり、ダッフィーフレンズ姿を捉えた様子が映し出されている。

また、写真にはミニーマウスのカチューシャ以外にも『ピーターパン』のロストボーイのキツネキャップを被ったり、『アナと雪の女王』のエリア内の装飾品を撮影したり、ホテル前のミッキー・マウスの石像と同じポーズを撮るなど、かなり満喫している様子。動画では外が暗くなった後の地球儀も映されており、一日中パークを楽しんだことが伺える。

投稿では「初めてファンタジースプリングスに行って 大感動でした」とハッシュタグで投稿。最近の出演作ではクールな役柄が多かったため、写真で可愛さと茶目っけをたっぷり披露する山崎に対し、コメント欄には「かわいい系コーデ新鮮！」「めちゃかわ！」とファンから声が挙がっている。その中には、BS-TBSの不動産番組『憧れの地に家を買おう～住んだ気になる世界紀行バラエティ～』で山崎と共演する武井壮から「かわ！新たなイメージ！」というコメントも。

山崎は1月15日に舞台『キャッシュ・オン・デリバリー』全28公演への出演を終えたばかり。今回のディズニーシー満喫は、そのご褒美なのかもしれない。

（文＝リアルサウンド映画部）