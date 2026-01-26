¡ÖÁÐ»Ò¤ä¡Á¤ó¡×Ä«¥É¥é½Ð±é¤ÎZIP¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤ÈàÆ±µéÀ¸2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë¡Ö¶»Ç®¡×¡Ö¿ôÇ¯¸å¤Î¼ç±é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ë´üÂÔ¡×
¡Ö¤¢¤«¤ê¤Î¥È¥¤Á¤ã¤ó¤ËËèÆüÌþ¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Ç½÷Í¥¤ÎÊ¡»³°¼¿å(23)¡á·§ËÜ¸©½Ð¿È¡á¤¬NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¹âÀÐ¤¢¤«¤ê(23)¡áµÜºê¸©½Ð¿È¡á¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¢¥¤ ¥é¥Ö¡£¥È¥¤Á¤ã¤ó¤È♡¤¢¤«¤ê¤Î¥È¥¤Á¤ã¤ó¤ËËèÆüÌþ¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÊ¡»³¤¬X¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢ÆüËÜÈ±¤ËÃåÊª»Ñ¤Î2¿Í¤Î¾Ð´é¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡Ê¡»³¤ÏÄ®Ì¼Ìò¤Ç½Ð±é¤·¡¢¹âÀÐ±é¤¸¤ë¾¾Ìî¥È¥¤Ë¾ë²¼¤ÇÀ¼¤¬¤±¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¡ÖÌ´¤ÎÉñÂæ¤ÇÆ±¤¸ºîÉÊ¤Ë·È¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¤¸¶å½£½Ð¿È¤ÎàÆ±µéÀ¸½÷Í¥á¤Î¶¦±é¤ËSNS¤Ç¤Ï¡Ö¶»Ç®¤Ç¤¹¡×¡Ö¿ôÇ¯¸å¤Î¼ç±é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ë´üÂÔ¡×¡Ö2¿Í¤È¤â¾Ð´é¤¬ÁÇÅ¨¡×¡ÖÁÐ»Ò¤ä¡Á¤ó¡×¡Ö·§ËÜÊÔ¤Ë¤â½Ð¤Æ¡Á¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡Ê¡»³¤Ï2018Ç¯¤«¤é¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ï¡ÖPopteen¡×(³ÑÀî½Õ¼ù»öÌ³½ê)¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ·ÝÇ½³èÆ°¤ò³«»Ï¡£¡ÖZIP!¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Î¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤âÉý¹¤¯³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£