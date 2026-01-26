2025年12月に名古屋市の住宅からSUV「ランドクルーザー」を盗んだ疑いで、32歳のブラジル国籍の男が再逮捕されました。男は逃走中に窃盗や事故を繰り返したとみられ、過失運転傷害などの疑いで既に逮捕されていて、一連の事件で今回が4度目の逮捕となりました。

窃盗の疑いで2026年1月26日に再逮捕されたのは、名古屋市瑞穂区に住むブラジル国籍の無職の男（32）です。

警察によりますと男は2025年12月4日午前1時頃、他の人物と共謀して名古屋市の住宅からランドクルーザー1台（時価1000万円相当）を盗んだ疑いが持たれています。

男は名古屋市でランドクルーザーを盗んだあとに東京方面へ逃走中、静岡市内のバイパスで事故を起こし、車を残したまま逃走を続けたとみられています。

その後、男は4日午前6時頃に静岡市清水区でトラック1台などを盗み、再び事故を起こしたあとに静岡市駿河区で自転車1台を盗んだ疑いが持たれています。

一連の事件で男はこれまでに窃盗や過失運転傷害などの疑いで逮捕されていて、今回で4度目の逮捕となりました。

ランドクルーザーを盗んだ容疑について、警察の調べに対し男は「盗んでいません」と話し、否認しているということです。