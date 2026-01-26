永嶋花音がタイ合宿でのハードな全身トレ動画を公開！ レッグプレスにバックスクワット、バーピージャンプなど「さすがトップアスリート」との声
永嶋花音が自身のインスタグラムを更新。タイ合宿中でのハードなトレーニング風景を1本の動画にまとめて公開した。
【動画】かなりハードな全身トレに励む永嶋花音
投稿では「一部ですがトレーニングの風景です」とつづり、ハッシュタグには「タイ合宿」と添えている。公開された動画の冒頭ではレッグプレスマシンに挑む永嶋の姿が映し出され、きつそうな表情を浮かべながらもしっかりと負荷をかけてトレーニングに取り組む様子が印象的だ。続いて、腕立て伏せやバーベルを使った筋力トレーニング、バーベルを両肩に担いだ状態でしゃがむバックスクワットなど、本格的なウエイトトレーニングが次々と紹介されている。さらにバーピージャンプやトレーニングボールを使ったメニューなど、全身を追い込むハードな内容も収められており、室内のトレーニング施設を中心に、一部では屋外の芝生で汗を流す場面も確認できる。合宿では澁澤莉絵留、スタイヤーノ梨々菜、西澤歩未、新谷芽々らとともにトレーニングに励んでいることも前回の投稿で明かされ、仲間と切磋琢磨する様子が伝わってくる内容となっている。この投稿にファンからは「努力はきっと報われますよ」「キツそうなトレーニングでも笑顔なの素敵ですね」「さすがトップアスリートですね」といった声が寄せられ、真摯に体づくりに向き合う姿勢に称賛の声が集まっている。
