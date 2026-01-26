『探偵！ナイトスクープ』めぐり政治家も異例の発信 対応つづり「ご本人や家族に対する接触、誹謗中傷は控えて」
ABC『探偵！ナイトスクープ』（毎週金曜 後11：17 ※関西ローカル）で放送された内容が物議を醸している件で、政治家が異例の発信を行った。
【場面カット】岡部まりが顧問 依頼は「現代社会に潜む忍者を追え」など
自民党の小林史明氏は、自身のXに「探偵！ナイトスクープで放送された家庭状況について、ヤングケアラーではないか、という心配の声をいただきました」と言及。
さらに「行政機関と共有し、教育委員会含め丁寧に対応していただくことになりましたので、今後、ご本人や家族に対する接触、誹謗中傷は控えていただくようお願いします」と書き込んだ。
『探偵！ナイトスクープ』で23日に放送された「6人兄妹の長男を代わって」の内容をめぐり、多くの声が寄せられている。番組側は25日夜に公式サイトを通じて「当該放送をめぐり、取材対象者やご家族に対して、SNS等で強い批判や誹謗中傷が広がっている状況を重く受け止めています。取材対象者やご家族への誹謗中傷、詮索や接触は厳にお止めいただくようお願い申し上げます」と呼びかけている。
■『探偵！ナイトスクープ』の声明全文 1月23日放送回に関して
当該放送をめぐり、取材対象者やご家族に対して、SNS等で強い批判や誹謗中傷が広がっている状況を重く受け止めています。取材対象者やご家族への誹謗中傷、詮索や接触は厳にお止めいただくようお願い申し上げます。
ヤングケアラーは重要な社会的課題として強く認識しております。一方、家族の事情や日常のあり方は多様であると考えています。番組では、取材にご協力いただいたご家族の家事・育児に関わる様子を紹介しました。このご家族では父親が家事・育児を担当されており、長男がそれを手伝っておられます。
番組制作にあたっては取材趣旨の説明と同意確認を行い、関係者の尊厳・プライバシーに配慮して編集・放送しましたが、結果として取材対象者個人に対する強い批判や誹謗中傷が広がっている状況を重く受け止めています。
今後も取材対象者をはじめ、番組に関わる皆様の安全と尊厳を守ることを第一に番組作りを続けてまいります。
