2026年3月13日公開『映画ひみつのアイプリ まんかいバズリウムライブ！』本予告公開！テーマソングは超ときめき♡宣伝部の新曲「開花宣言！」に決定！

2026年3月13日(金)公開のプリティーシリーズ最新作『ひみつのアイプリ』の劇場作品『映画ひみつのアイプリ まんかいバズリウムライブ！』のテーマソングが、超ときめき♡宣伝部の新曲「開花宣言！」に決定。楽曲を使用した本予告PV映像が公開された。

1月24日(土) 文京シビックホール 大ホールで開催された『ひみつのアイプリ×キラッとプリ☆チャン プリ♡プリライブ』 昼の部の会場にて初公開された本予告PV映像では、アイプリバースに大集合したアイプリたちの新規カットが次々と展開され、映画だけのオリジナルストーリーに期待が膨らむ仕上がりとなっている。

また本作のテーマソングはTVアニメ「ひみつのアイプリ リング編」のエンディング主題歌に続き、超ときめき♡宣伝部が担当することが決定した。本作のために書き下ろされた新曲のタイトルは「開花宣言！」。映画『ひみつのアイプリ』の世界観とリンクした、前向きでときめきあふれる楽曲が、映画を鮮やかに彩る。超ときめき♡宣伝部を代表して、杏ジュリアからのコメントも到着した。

＜超ときめき♡宣伝部 杏ジュリア コメント＞

「映画ひみつのアイプリ まんかいバズリウムライブ！」のテーマソングを、超ときめき(ハート)宣伝部が担当させていただくことになりました！この曲は、ひまりちゃんとみつきちゃんのこれからの関係性も願うような、素敵な歌詞が散りばめられている楽曲になっています。

超ときめき♡宣伝部は、これまで「ひみつのアイプリ リング編」のエンディング主題歌にて“ひみつのふふふ”“シンデレラのラララ♡”の2曲、そして、アニメの80話にはとき宣としてゲスト出演させていただきました。今回、「ひみつのアイプリ」の集大成ともいえる映画のテーマソングとして関わらせていただけること、本当に光栄に思います。1人でも多くの方にこの映画、そして、楽曲が届きますように。

杏ジュリア

●配信情報

「開花宣言！」

https://toki-sen.com/musics/20323

https://avex.lnk.to/kaikasengen

●作品情報

『映画ひみつのアイプリ まんかいバズリウムライブ！』

2026年3月13日(金) 全国ロードショー

＜ストーリー＞

リング姫の呼びかけで「スプリングフロートレース」が開幕！

桜が満開のアイプリバースにアイプリたちが大集合！

優勝賞品の「ゆうじょうさくらツイン」コーデを目指します！

だけど想定外の大事件が起こってしまって……！？

たいへん！みんなの大切なひみつをまもらなきゃ！

映画だけのスペシャルなオリジナルストーリー！

大好きなアイプリたちのライブも盛りだくさん！

プリトモのみんなも

映画館でいっしょにアイプリしちゃお！

【STAFF】

原作 タカラトミーアーツ・シンソフィア

監督 山口健太郎

チーフディレクター Nam Sung Min An Jae Ho Oh Seon Gyeong Choi Gyeong Won

脚本 市川十億衛門

脚本協力 藤咲淳一

キャラクター原案 梨本裕美（シンソフィア）

キャラクターデザイン 永野佑貴

CGディレクター 柳川智

音楽 森いづみ (bransic)

音響監督 小沼則義

アニメーション制作 OLM・DONGWOO A＆E

配給 エイベックス・フィルムレーベルズ

【CAST】

青空ひまり：藤寺美徳

星川みつき：平塚紗依

鈴風つむぎ：久保ユリカ

リング・クローバー：喜多村英梨

五十嵐じゅりあ：土屋李央

六堂える：川口莉奈

七浦すばる：小林竜之

七浦おとめ：大森綺星

八王子ビビ：寺澤百花

真実夜チィ：大地葉

一条寺サクラ：日比優理香

二階堂タマキ：鈴木杏奈

三ツ葉アイリ：徳井青空

四之宮リンリン：和多田美咲

音楽

テーマソング：超ときめき♡宣伝部 「開花宣言！」

(C)T-ARTS/syn Sophia/AIPRI MOVIE PROJECT 2026

『映画ひみつのアイプリ まんかいバズリウムライブ！』公式サイト

https://aipri.jp/anime/aiprimovie/