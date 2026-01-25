DIALOGUE¡Ü¼çºÅ¥Õ¥§¥¹¡¢¡ÈDIALOGUE¡ÜFesta!!¡É³«ºÅ·èÄê¡ª¡ÖDAY stage -Collaboration with ¥ê¥¹¥¢¥Ë¡ª-¡×¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÁ´ÌÌ¶¨ÎÏ
DIALOGUE¡Ü¼çºÅ¤Î²»³Ú¥Õ¥§¥¹¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤¿¡£Ãë¤ÎÉô¡ÖDAY stage¡×¤ÏDIALOGUE¡Ü¤Ë²Ã¤¨¡¢KOTOKO¡¢ÀÄÌÚÍÛºÚ¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¡£¥ê¥¹¥¢¥Ë¡ªÁ´ÌÌ¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢Á´¶ÊÀ¸¥Ð¥ó¥É±éÁÕ¤Ç¥¢¥Ë¥½¥ó¥·¡¼¥ó¤òÇ®¤¯À¹¤ê¾å¤²¤ë3¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤È¤Ê¤ëÍ½Äê¤À¡£
¤Þ¤¿Ìë¤ÎÉô¡ÖNIGHT stage¡×¤Ë¤ÏDIALOGUE¡Ü¤Ë²Ã¤¨¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Î³Ú¶Ê¤òÄó¶¡¤·¤¿¥Ñ¥¹¥Ô¥¨¡¢Â¿¼¡¸µÀ©¸æµ¡¹½¤è¤À¤«¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤È¤Î3¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡£ÃëÌë¸ø±é¶¦¤Ë¡¢¤¼¤ÒÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡ü¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
²ñ¾ì¡§Spotify O-EAST¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÆ»¸¼ºä2-14-8 2F¡Ë
ÆüÄø¡§2026Ç¯5·î10Æü(Æü)
¡ã1Éô¡ä
¡ÈDIALOGUE¡ÜFesta!! DAY stage -Collaboration with ¥ê¥¹¥¢¥Ë¡ª-¡É
³«¾ì¡§13:45
³«±é¡§14:30
½Ð±é¡§DIALOGUE¡Ü¡¢KOTOKO¡¢ÀÄÌÚÍÛºÚ
DIALOGUE¡Ü¥Ð¥ó¥É
Guitar¡§º´¡¹ÌÚÐÒÂÀ / Bass¡§¹õ¿Ü¹îÉ§/ Keyboards¡§º£°æ È» / Drums¡§ÎëÌÚ¹ÀÇ· / Manipulator¡§¼Äºê¶³°ì
¡ã2Éô¡ä
¡ÈDIALOGUE¡ÜFesta!! NIGHT stage¡É
³«¾ì¡§18:15
³«±é¡§19:00
½Ð±é¡§DIALOGUE¡Ü¡¢¥Ñ¥¹¥Ô¥¨¡¢Â¿¼¡¸µÀ©¸æµ¡¹½¤è¤À¤«
DIALOGUE¡Ü¥Ð¥ó¥É
Guitar¡§º´¡¹ÌÚÐÒÂÀ / Bass¡§¹õ¿Ü¹îÉ§/ Keyboards¡§º£°æ È» / Drums¡§ÎëÌÚ¹ÀÇ· / Manipulator¡§¼Äºê¶³°ì
¢¨³«¾ì¡¦³«±é»þ´Ö¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó
³ÆÉô1³¬¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Á¥±¥Ã¥È ¢¨À°ÍýÈÖ¹æ½çÆþ¾ì
²Á³Ê¡§8,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
³ÆÉô2³¬ºÂÀÊ¥Á¥±¥Ã¥È ¢¨ºÂÀÊ»ØÄê
²Á³Ê¡§9,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
1³¬¥°¥Ã¥ºÉÕ¤ÄÌ¤·¥Á¥±¥Ã¥È ¢¨À°ÍýÈÖ¹æ½çÆþ¾ì
²Á³Ê¡§18,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
2³¬¥°¥Ã¥ºÉÕ¤ÄÌ¤·¥Á¥±¥Ã¥È ¢¨ºÂÀÊ»ØÄê
²Á³Ê¡§19,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨ÊÌÅÓ¥É¥ê¥ó¥¯Âå¡Ê600±ß¡Ë¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ªÄÌ¤·¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤ª»ý¤Á¤Î¾ì¹ç¤Ç¤âÉôËè¤Ë¥É¥ê¥ó¥¯Âå¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨½÷À¡¦»Ò¶¡Í¥Àè¥¨¥ê¥¢¤Ï1³¬¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥¨¥ê¥¢¤ËÀßÃÖ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
½÷À¡¦»Ò¶¡Í¥Àè¥¨¥ê¥¢¤ò¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï¡¢¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÀßÃÖ¥¨¥ê¥¢¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÅöÆü¤Î¤´°ÆÆâ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥°¥Ã¥ºÉÕ¤¥Á¥±¥Ã¥ÈÆÃÅµ¡Û
¥é¥Ð¡¼¥Ð¥ó¥É£²¸Ä¥»¥Ã¥È¡ÊÉý24mm¡Ë
¢¨¥°¥Ã¥ºÉÕ¤¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¥°¥Ã¥º¤Ï¡¢¸ø±éÅöÆü¤Ë²ñ¾ì¤Ë¤Æ¤ªÅÏ¤·¤·¤Þ¤¹¡£ÇÛÁ÷¤ä¸ø±é½ªÎ»¸å¤Ï¤ªÅÏ¤·¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡¡ÖTeam D¡Ü¡×¡õ¡Ö¤¤ã¤Ë¤á¡×Àè¹Ô
ÂÐ¾Ý¥Á¥±¥Ã¥È¡§Á´·ô¼ï
¿½¹þ¼õÉÕ´ü´Ö¡¡ 2026/01/25(Æü) ¡Á 2026/02/15(Æü) 23:59
ÃêÁª·ë²ÌÈ¯É½¡¡ 2026/02/18(¿å) 19:00°Ê¹ß
»ÙÊ§¼êÂ³´ü´Ö¡¡ 2026/02/18(¿å) 19:00 ¡Á 2026/02/21(ÅÚ) 23:59
¡ÖTeam D¡Ü¡×Ëç¿ôÀ©¸Â¡§1²ñ°÷¤Ë¤Ä¤ ¤¤¤º¤ì¤«1·ô¼ï £²Ëç¤Þ¤Ç¡Ê¤ªÏ¢¤ìÍÍ¤Ï²ñ°÷¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤âÆþ¾ì²ÄÇ½¤Ç¤¹¡Ë
¡Ö¤¤ã¤Ë¤á¡×Ëç¿ôÀ©¸Â¡§¤¤¤º¤ì¤«1·ô¼ï £²Ëç¤Þ¤Ç¡Ê¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â±þÊç²ÄÇ½¤Ç¤¹¡Ë
¢¨¡ÖTeam D¡Ü¡×¤«¤é¿½¤·¹þ¤ß¤µ¤ì¤¿Êý¤òÍ¥ÀèÅª¤ËÅöÁª¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥·¥¹¥Æ¥à¤Î»ÅÍÍ¾å¡¢¡ÖTeam D¡Ü¡×²ñ°÷¤ÎÊý¤Ï¡ÖTeam D¡ÜÀè¹Ô¡×¤È¡Ö¤¤ã¤Ë¤áÀè¹Ô¡×¤Î¤É¤Á¤é¤«¤é¤â¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖTeam D¡ÜÀè¹Ô¡×¤«¤é¤Î¤ß¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£Î¾Êý¤«¤é¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤âÅöÁª³ÎÎ¨¤ËÊÑÆ°¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¿½¹þÂ¿¿ô¤Î¾ì¹ç¤ÏÃêÁª¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚTeam D¡Ü¤«¤é¤Î¿½¹þÊýË¡¡Û
¡²¼µ¤Î¥ê¥ó¥¯¤è¤ê¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥¢¥×¥ê¡ÖTeam D¡Ü¡×¤ÎÍÎÁ²ñ°÷ÅÐÏ¿¡¦¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÅÐÏ¿ºÑ¤ß¤ÎÊý¤Ï¡¢¢¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢ä¡ÖTeam D+¡×²ñ°÷ÅÐÏ¿¤È¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É
https://subscription.app.c-rayon.com/app/dialogue/home
¢¥¢¥×¥ê¤òµ¯Æ°¤·¡¢¥í¥°¥¤¥ó¸å¡¢¥¢¥×¥êHOME²èÌÌ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¥Ð¥Ê¡¼¤è¤ê¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹ÔÈÎÇä¥Ú¡¼¥¸¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¤¤¿¤À¤¡¢¤ª¼êÂ³¤¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¼ê¿ôÎÁ¡¦¿½¹þ¤Ë´Ø¤¹¤ëÃí°Õ»ö¹àÅù¤Î¾ÜºÙ¤Ï¿½¹þ²èÌÌ¤«¤é¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹Ô¤Ë¤ª¤±¤ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ÖTeam D¡Ü¡×²ñ°÷ Ãí°Õ»ö¹à¡Û
¢§¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹Ô¼õÉÕ¤ÏÀèÃå½ç¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¼õÉÕ´ü´ÖÆâ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¤¤Ä¤´Æþ²ñ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤â¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢§¤´ÅöÁª¤µ¤ì¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¤´Æþ¶â¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ªµÒÍÍ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖTeam D¡Ü¡×¤Ç¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÍ½Ìó¤ÎºÝ¡¢ÉÔÍø¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§²ñ¾ì¤Ë¤ÆËÜ¿Í³ÎÇ§¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¾ùÅÏ¡¢Å¾Çä¤Ï¸Ç¤¯¤ªÃÇ¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£È¯³Ð¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Î¶¯À©Âà²ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¸·Àµ¤Ê¤ë½èÊ¬¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨FCºÇÂ®Àè¹Ô¤Î¼õÉÕ¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢±þÊç¼õÉÕ´ü´ÖÆâ¤Ë¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ØTeam D¡Ü¡ÙÆþ²ñ¼êÂ³¤¤Î·èºÑ¤¬´°Î»¤·¡¢Àµ²ñ°÷¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢ÃêÁª·ë²ÌÈ¯É½»þÅÀ¤ÇÂà²ñ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î±þÊç¤ÏÌµ¸ú¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤¤ã¤Ë¤á¤«¤é¤Î¿½¹þÊýË¡¡Û
²¼µ¤ª¿½¤·¹þ¤ß¥Ú¡¼¥¸¤«¤é¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¤´±þÊç²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
https://ticket.ponycanyon.co.jp/pc/334
¢¨¼ê¿ôÎÁ¡¦¿½¹þ¤Ë´Ø¤¹¤ëÃí°Õ»ö¹àÅù¤Î¾ÜºÙ¤Ï¾åµURL¤«¤é¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÈ¯·ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
È¯·ôÊýË¡¡§ ÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥È
¡¦ËÜ¼õÉÕ¤ÎÈ¯·ô¤Ï¥Ý¥Ë¡¼¥¥ã¥Ë¥ª¥ó¤ÎÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥È¥¢¥×¥ê¡Ö¥Ý¥Ë¥¥ã¥ó¡×¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ë¤Ï¡Ö¥Ý¥Ë¥¥ã¥ó¡×¥¢¥×¥ê¡ÊÌµÎÁ¡Ë¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡Ú½Ð±é¼Ô¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡¦¤ª²Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
½Ð±é¼Ô¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡¢²ÖÂ«¡¢¥Õ¥é¥ï¡¼¥¢¥ì¥ó¥¸¥á¥ó¥È¡ÊäÆ²Ö¡Ë¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤ÏÂçÊÑ¶²½Ì¤Ê¤¬¤é¡¢¼çºÅ¼ÔÅÔ¹ç¤Ë¤è¤ê¤ª¼õ¼è¤Ï¼Âà¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Õ¥é¥ï¡¼¥¹¥¿¥ó¥É¤Î¤ß¤ª¼õÉÕ¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥é¥ï¡¼¥¹¥¿¥ó¥É¤ò¼êÇÛ¤µ¤ì¤ëºÝ¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÅÀ¤òÉ¬¤º¤ª¼é¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
1.ÇÛÃ£ÃåÆü»þ»ØÄê
»ØÄêÅþÃåÆü»þ¤Ï¡¢¸ø±é¤ÎÅöÆü¸áÁ°Ãæ»ØÄê¤Ë¤Æ¡¢À¸²ÖÅ¹¤Þ¤¿¤ÏÂðÇÛ¶È¼Ô¤ËÉ¬¤º¤´»Ø¼¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
2.²ó¼ý»ØÄê
Î¾¸ø±é¤¤¤º¤ì¤â¡¢¸ø±é½ª±é¸å¤Ë¸æ½Ë²Ö¡¦¥Õ¥é¥ï¡¼¥¹¥¿¥ó¥É¤Î¤ª°ú¤¼è¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢À¸²ÖÅ¹¡¦Â¤²ÖÅ¹¤Þ¤¿¤ÏÂðÇÛ¶È¼Ô¤ØÉ¬¤º¤´»Ø¼¨¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢ÅöÆü¤Î²ó¼ý²ÄÇ½»þ´Ö¤ÏÆ±Æü21»þ00Ê¬º¢¤È¤ªÅÁ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
3.Âç¤¤µ
¥Õ¥é¥ï¡¼¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÄìÊÕ(¥¹¥¿¥ó¥ÉÂÉôÊ¬)¤¬40¥»¥ó¥Á¡ß40¥»¥ó¥Á¡¢¹â¤µ¤¬180¥»¥ó¥Á°Ê²¼¤Î¤â¤Î¤Ç¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
4.¤½¤ÎÂ¾¶Ø»ß»ö¹à
¥Õ¥é¥ï¡¼¥¹¥¿¥ó¥É¤Î¤ß¼õÉÕ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¿¥ó¥ÉÍÑ»¥¤Ë¡Ö½»½ê¡×¡ÖÅÅÏÃÈÖ¹æ¡×¤¬µºÜ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ï²ñ¾ì¤Ë¾þ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¾åµ¡¢»ØÄê»þ´Ö³°¤Ë¤ªÆÏ¤±¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤ª¼õ¼è¤ê¤¤¤¿¤·¤«¤Í¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥é¥ï¡¼¥¹¥¿¥ó¥É¤Î²ñ¾ìÆâ(²ñ¾ìÉßÃÏÆâ¤Î¾ì³°¤â´Þ¤à)¤Ç¤ÎÀßÃÖ¾ì½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤´»ØÄê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
½ÂÂÚ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëÇÛÃ£¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ä²ñ¾ìÆâ¤ÎÅÔ¹ç¤Ë¤è¤ê¡¢²ñ¾ì¤ËÀßÃÖ¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
5.Á÷ÉÕÀè
2026Ç¯5·î10Æü(Æü)
¢©150-0043¡¡ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÆ»¸¼ºä2-14-8 2F Spotify O-EAST¡¡µ¤ÉÕ
DIALOGUE¡Ü¥é¥¤¥Ö»öÌ³¶É
¡Ú¸ø±é¡¦¾ìÆâÃí°Õ»ö¹à¡¿¶Ø»ß»ö¹à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡¦¥Á¥±¥Ã¥È¤Î±ÄÍøÌÜÅª¡¢Å¾ÇäÌÜÅª¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤Ï¶Ø»ß¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Ëü°ì°ú¤´¹¤¨¤µ¤ì¤¿¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÉÔË¡ÈÎÇä¡¦Ê£À½¡¦µ¶Â¤Åù¤¬È¯³Ð¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÌµ¸ú¤È¤Ê¤ê¤´Æþ¾ì¤ò¤ªÃÇ¤ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¤¤¤«¤Ê¤ë»ö¾ð¤Ç¤¢¤ì¡¢¤´¹ØÆþ¡¦¤ª°ú´¹¸å¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÊÑ¹¹¤äÊ§¤¤Ìá¤·¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦´ÛÆâ¶Ø±ì¤Ç¤¹¡£¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¾ìÆâ¤Ç¤Î¥«¥á¥é(·ÈÂÓ¥«¥á¥é´Þ¤à)¡¦¥Ó¥Ç¥ª¤Ë¤è¤ë»£±Æ¡¢Ï¿²»Åù¤Ï¸Ç¤¯¤ªÃÇ¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê»£±Æ²ÄÇ½¤Î¤´°ÆÆâ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¤³¤Î¸Â¤ê¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ë
¡¦´í¸±Êª¡¢¼òÎà¤Î»ý¤Á¹þ¤ß¤ª¤è¤Ó°û¼ò¸å¡¢¼òµ¤ÂÓ¤Ó¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¤Ï¶Ø»ß¤Ç¤¹¡£
¡¦¥´¥ß¤Ï³Æ¼«¤ÎÀÕÇ¤¤Ç½èÍý¡¢¤Þ¤¿¤Ï¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤¤¤¿¤À¤¯¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦Â¾¤Î¤ªµÒÍÍ¤Î¤´ÌÂÏÇ¡¢»ë³¦¤ÎË¸¤²¤È¤Ê¤ë¹Ô°Ù¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤è¤êÃí°Õ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤Î¤ÇÍ½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¤¦¤Á¤ï¤ò¥é¥¤¥ÖÃæ¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ëºÝ¤Ï¡¢¤´¼«¿È¤Î¶»¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ç¤ª»ý¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£Æ¬¤è¤ê¾å¤Î°ÌÃÖ¤Ë¾å¤²¤ë¤Ê¤É¡¢Â¾¤Î¤ªµÒÍÍ¤Î¤´ÌÂÏÇ¤È¤Ê¤ë¹Ô°Ù¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£¼þ¤ê¤Î¤ªµÒÍÍ¤Î¤´´ÑÍ÷¤ÎË¸¤²¡¢¼çºÅ¼Ô¤¬±é½Ð¤ÎË¸¤²¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¤´»ÈÍÑ¤ò¤ª¹µ¤¨¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î°ÂÁ´¤Ê±¿±Ä¤Ë»Ù¾ã¤ò¤¤¿¤¹¤È¼çºÅ¼Ô¤¬È½ÃÇ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤´Âà¾ì¤â¤·¤¯¤Ï¤´Æþ¾ì¤ò¤ªÃÇ¤ê¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Û¡¼¥ëÆâ¤Ë¤ª¤±¤ëÊªÉÊ¤ª¤è¤Ó¥Û¡¼¥ë¼«ÂÎ¤Î´ïÊªÇËÂ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢±¿±Ä¡¢²ñ¾ìÂ¦¤ÏÀÕÇ¤¤òÉé¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦¤ª¼ê²ÙÊª¤äÂç¤¤Ê²ÙÊª¤Ï²ñ¾ì¼þÊÕ¤Î¥³¥¤¥ó¥í¥Ã¥«¡¼¤Ë¤¢¤é¤«¤¸¤á¤ªÍÂ¤±¤¹¤ë»ö¤ò¤ª´«¤á¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤ª²ÙÊªÅù¤ÎÊ¶¼º¡¦ÅðÆñÅù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼çºÅ¼Ô¤Ï°ìÀÚÀÕÇ¤¤òÉé¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦µ®½ÅÉÊ¤Ï¼«¸Ê´ÉÍý¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Ëü¤¬°ìÊ¶¼º¤µ¤ì¤Æ¤âÀÕÇ¤¤ÏÉé¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦Ëº¤ìÊª¤äÍî¤·Êª¤Ê¤É¤Ï¡¢ÆÏ¤±½Ð¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»¸å1½µ´Ö¸å¤Ë½èÊ¬¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¿´Åö¤¿¤ê¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¤ªÁá¤á¤Ë¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¼Ö°Ø»Ò¤Ç¤´Íè¾ì¤ÎÊý¡¢¤Þ¤¿¤Ï²ð½õ¸¤¤Ê¤É¤ò¤ªÏ¢¤ì¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï»öÁ°¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¤Þ¤Ç¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦Èó¾ï»þ¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î»Ø¼¨¤Ë½¾¤¤¡¢¹²¤Æ¤ºÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦²ñ¾ì¹½Â¤¾å¤äÀß±Ä¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢¤ªÀÊ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÉñÂæ/±ÇÁü/½Ð±é¼Ô¤¬¸«¤¨¿É¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¼èºàÍÑ»£±Æ¤¬Æþ¤ë¾ì¹ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬±Ç¤ê¹þ¤à²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦Å·¸õ¤ä¥È¥é¥Ö¥ë¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÅÔ¹ç¤Ë¤è¤ê¡¢¤ä¤à¤ò¤¨¤º¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬Ãæ»ß¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦³«¾ì¡¦³«±é¡¦½ª±é»þ´Ö¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
¥Ý¥Ë¡¼¥¥ã¥Ë¥ª¥ó¡¡¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥»¥ó¥¿¡¼
±Ä¶È»þ´Ö¡§Ê¿Æü10:00¡Á13:00/14:00¡Á17:00¡ÊÅÚÆü½Ë¡¦²ñ¼Ò¤Î»ØÄêÆü½ü¤¯¡Ë
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©¡¼¥à¡Êhttps://www.ponycanyon.co.jp/support/inquiry¡Ë
¢¨Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¼õÉÕ¤Ï24»þ´Ö²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢¤´ÊÖ¿®¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï±Ä¶È»þ´ÖÆâ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ÎºÝ¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡¦»²²ÃÆü¤â¤´Ï¢Íí´ê¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥ÈÁ°Æü¡¦ÅöÆü¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ï¤ªÅú¤¨¤Ï½ÐÍè¤«¤Í¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¸ø±éÆâÍÆ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¤ªÃÇ¤ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¾åµ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Áë¸ý°Ê³°¡¢ÆÃ¤Ë²ñ¾ì¤Ø¤ÎÄ¾ÀÜ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¸æ±óÎ¸´ê¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
¤¤ã¤Ë¤á
https://canime.jp/help/ticket/
