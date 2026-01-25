À¼Í¥¡¦¸ÅÀî ¿µ¡¢2026Ç¯11·î¤Ë3rd Live ³«ºÅ·èÄê¡ª½Ð¿ÈÃÏ¡¦·§ËÜ¤Ç½é¤Î³®Àû¥é¥¤¥Ö¡ª
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
À¼Í¥¡¦¸ÅÀî ¿µ¤Î3rd Live¤¬³«ºÅ·èÄê¡£2026Ç¯11·î7Æü(ÅÚ)¤Ë·§ËÜ¡¢11·î28Æü(ÅÚ)¤Ëºë¶Ì¤È2²Õ½ê¤ò½ä¤ë¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¤È¤Ê¤ë¡£·§ËÜ¤Ï¸ÅÀî¤Î½Ð¿ÈÃÏ¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ½é¤Î³®Àû¸ø±é¤ò²Ì¤¿¤¹¡£3rd Live³«ºÅ·èÄê¤ËºÝ¤·¡¢¸ÅÀî¤è¤ê¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
3rd Live¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈºÇÂ®Àè¹Ô¤Ï3·î18Æü(¿å)¤è¤ê³«»Ï¤È¤Ê¤ê¡¢Æ±ÆüÈ¯Çä¤È¤Ê¤ë¡ÖFurukawa Makoto 2nd Live Tour kaleido is bloom¡×Blu-ray ½é²óÀ¸»ºÊ¬¤Ë¿½¹þ·ô¤¬ÉõÆþ¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÖFurukawa Makoto 2nd Live Tour kaleido is bloom¡×Blu-ray¤Ï¡¢ºòÇ¯³«ºÅ¤µ¤ì¤¿2nd Live Tour¤ÎÅìµþ¸ø±é¤ò´°Á´¼ýÏ¿¤·¡¢½é²óÀ¸»º»ÅÍÍ¤È¤·¤Æ3rd Live¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈºÇÂ®Àè¹ÔÃêÁª¿½¹þ·ô¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¤ä¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É3Ëç¥»¥Ã¥È¡¢¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿DL¥«¡¼¥É¤äBlu-ray¤Î¼ýÇ¼BOX¤âÉÕÂ°¤¹¤ë¹ë²Ú»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2023Ç¯11·î¤ËZepp Shinjuku (TOKYO)¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿½é¤ÎÍ´ÑµÒLive¤ËÂ³¤¡¢ºòÇ¯¤Î2nd Live Tour¤â¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÁ´¸ø±éSOLD OUT¡£2nd Live Tour¤Ç¤Ï¡È»Íµ¨¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¼«¿È¤Î³Ú¶Ê¤òÄÌ¤·¤Æ½Õ²Æ½©Åß¤ò½ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¤¿¸ÅÀî¤¬¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤µ¤é¤Ê¤ëÉ½¸½¤òÄÉµá¤¹¤ë3nd Live¤Ë¸ð¤¦¤´´üÂÔ¡ª
¡ã¸ÅÀî ¿µ ¥³¥á¥ó¥È¡ä
¸ÅÀî¿µ¤Ç¤¹¡£
¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë3rd Live¤Î³«ºÅ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤â¥Ä¥¢¡¼¡£Æó¥ö½ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀÎ¤«¤é±ï¤Î¤¢¤ëÃÏ¤È¡¢¤Ê¤ó¤À¤«±ï¤ò´¶¤¸¤ë½ê¤Ç³«ºÅ½ÐÍè¤ë¤Î¤Ï´ò¤·¤¯¤â¤¢¤ê¡¢ÉÔ»×µÄ¤Êµ¤Ê¬¤Ç¤¹¡£
·§ËÜ¤Ï³Î¤«²ñ¾ì¶á¤¯¤Ë·§ËÜ¾ë¤â¤¢¤Ã¤¿È¦¡£¾ë¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¡£¤¹¤´¤¤¡£
¥é¥¤¥Ö´Ñ¤¿¤¢¤È¤ÏÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¿©¤Ù¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³Æ½ê³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
¡ü¥é¥¤¥Ö¾ðÊó
¸ÅÀî ¿µ 3rd Live
¡ã·§ËÜ¸ø±é¡ä»ÔÌ±²ñ´Û¥·¥¢¡¼¥º¥Û¡¼¥àÌ´¥Û¡¼¥ë¡Ê·§ËÜ»ÔÌ±²ñ´Û¡Ë
2026Ç¯11·î7Æü(ÅÚ) 16:30³«¾ì¡¿17:30³«±é
¡ãºë¶Ì¸ø±é¡äÀî¸ý¥ê¥ê¥¢¡¦¥Õ¥«¥¬¥ï¤ß¤é¤¤¥Û¡¼¥ë¡Ê¥á¥¤¥ó¥Û¡¼¥ë¡Ë
2026Ç¯11·î28Æü(ÅÚ) 16:30³«¾ì¡¿17:30³«±é
¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â
Á´ÀÊ»ØÄê¡§9,000±ß(ÀÇ¹þ)
¢¨Ì¤½¢³Ø»ùÆþ¾ìÉÔ²Ä
¥Á¥±¥Ã¥È¼õÉÕ
¡ã2nd Live Blu-rayÉõÆþÀè¹Ô¡ä¢¨ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ËÉõÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃêÁª¿½¹þ·ô¤Ë¤Æ¼õÉÕ
ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡§2026Ç¯3·î18Æü(¿å)È¯Çä¡ÖFurukawa Makoto 2nd Live Tour kaleido is bloom¡×Blu-ray
¼õÉÕ´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î18Æü(¿å)10:00¡Á4·î12Æü(Æü)23:59
Æþ¶â´ü´Ö¡§2026Ç¯4·î18Æü(ÅÚ)13:00¡Á4·î21Æü(²Ð)21:00
¢¨Ëç¿ôÀ©¸Â¡§¡Ø¥·¥ê¥¢¥ëNo.¡Ù1¤Ä¤Ë¤Ä¤³Æ¸ø±é2Ëç¤Þ¤Ç(Ê£¿ô¸ø±é¤ª¿½¹þ¤ß²Ä)
¸ø±é¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://furukawamakoto.lantis.jp/news/1792/
¡ü¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
¡ÖFurukawa Makoto 2nd Live Tour kaleido is bloom¡×Blu-ray
2026Ç¯3·î18ÆüÈ¯Çä
ÉÊÈÖ¡§LABX-8829
²Á³Ê¡§¡ï8,800¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
½é²óÀ¸»º»ÅÍÍ¡§¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¡¢¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É3Ëç¥»¥Ã¥È¡¢¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿DL¥«¡¼¥É¡¢Blu-ray¼ýÇ¼BOX
¡ÚLive CDÉÕ¤A-on STORE¸ÂÄêÈÇ¡Û
²Á³Ê¡§¡ï11,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Ð¥ó¥É¥ë¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡§Live CD
¢¨A-on STORE/A-on STORE Powered by A!SMART¸ÂÄêÈÎÇä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Live CD¤Ï¡¢°ìÉô³Ú¶Ê¤ò¸·Áª¤Î¾å¡¢¼ýÏ¿¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£µ¬Äê¿ô¤ËÃ£¤·¼¡Âè¡¢ÈÎÇä¼õÉÕ½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÃÅµ¤Ï¡¢¾¦ÉÊ¤ÈÆ±º¤Î¾å¡¢¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¡ÚLive CDÉÕ¤A-on STORE¸ÂÄêÈÇ¡Û¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤âA-on STORE¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ¤ò¤ªÅÏ¤·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãBlu-ray¡ä
Furukawa Makoto 2nd Live Tour kaleido is bloom¡¦Åìµþ¸ø±é
1. ¥«¥ì¥¤¥É¥¹¥³¡¼¥×
2. first light
MC1
3. ¶ò¼Ô¤ÎÄ·Ìö
4. ËÜÆü¥âÀ¿¥ËÀ²Å·Ìé
5. Forsaken kiss
MC2
6. Like a sunflower
7. rainy day
MC3
8. Catch Me If You Can
¤¢¤ó¤°¤ê¿µ¤Î¤¢¤ó¤°¤ê¡Á¤·¤ç¤Ã¤Ô¤ó¤°
9. incomplete
10. ¡ÈPlace your bets¡É
11. ÀÚÖÈ¤Èfairytale
MC4
12. Í¼Æä¤òÏ¢¤ì¤Æ
13. Hightail it
MC£µ
14. ¤½¤ÎÌë¤¬ÌÀ¤±¤ë¤Þ¤Ç
15. ¥Þ¡¼¥¬¥ì¥Ã¥È¤ÎÄÀÌÛ
MC6
16. ÃÏ¿Þ¤¬Ìµ¤¯¤Æ¤âÌá¤ë¤«¤é
Encore
17. Onlynight Crown
MC7
18. ¥«¥ì¥¤¥É¥¹¥³¡¼¥×
Special Movie
¤¢¤ó¤°¤ê¿µ¤Î¤¢¤ó¤°¤ê¡Á¤·¤ç¤Ã¤Ô¤ó¤° Åìµþ¸ø±é
¤¢¤ó¤°¤ê¿µ¤Î¤¢¤ó¤°¤ê¡Á¤·¤ç¤Ã¤Ô¤ó¤° Âçºå¸ø±é
¡ãLive CD¡ä ¢¨A-on STORE¸ÂÄêÈÇ¤Î¤ßÉÕÂ°
Furukawa Makoto 2nd Live Tour kaleido is bloom¡¦Åìµþ¸ø±é
01. ¶ò¼Ô¤ÎÄ·Ìö
02. Catch Me If You Can
03. ÀÚÖÈ¤Èfairytale
04. Hightail it
05. ¤½¤ÎÌë¤¬ÌÀ¤±¤ë¤Þ¤Ç
06. ÃÏ¿Þ¤¬Ìµ¤¯¤Æ¤âÌá¤ë¤«¤é
07. ¥«¥ì¥¤¥É¥¹¥³¡¼¥×
¾¦ÉÊ¤Î¤´ÃíÊ¸¤Ï¤³¤Á¤é
ÄÌ¾ïÈÇ
https://lnk.to/LABX-8829
Live CDÉÕ¤¸ÂÄêÈÇ
https://lnk.to/LABX-8829s
¡ã¥Ö¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
¸ÅÀî ¿µ (¤Õ¤ë¤«¤ï¡¦¤Þ¤³¤È)
À¸Ç¯·îÆü¡§1989Ç¯9·î29Æü
½Ð¿ÈÃÏ¡§·§ËÜ¸©
½êÂ°¡§¥È¥¤¥º¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥ï¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¥µ¥¤¥¿¥ÞÌò¡¢¥²¡¼¥à¡Ø¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿¡¼SideM¡Ù¥¢¥¹¥é¥ó¡á¥Ù¥ë¥¼¥Ó¥å¡¼¥È¶À¤Ìò¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à ¿åÀ±¤ÎËâ½÷¡Ù¥·¥ã¥Ç¥£¥¯¡¦¥¼¥Í¥êÌò¤Ê¤É¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±éÃæ¡£
2018Ç¯7·î4Æü¤Ë1st¥·¥ó¥°¥ë¡Ömiserable masquerade¡×¤Ç¥é¥ó¥Æ¥£¥¹¤è¤ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£
Âè½½»Í²ó À¼Í¥¥¢¥ï¡¼¥É½õ±éÃËÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£
