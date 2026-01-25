¿å¼ùÆà¡¹¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ç¥Ó¥å¡¼25¼þÇ¯¡ª»þÂå¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÁö¤êÂ³¤±¤¿»ÍÈ¾À¤µª¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡½¡½
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
21À¤µª¤È¤¤¤¦¤¢¤é¤¿¤Ê»þÂå¤Þ¤Ç¤¢¤È¤ï¤º¤«¤È¤¤¤¦2000Ç¯Ëö¡¢¤Ò¤È¤ê¤ÎÀ¼Í¥¤¬¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£°Ê¹ß¡¢¿å¼ùÆà¡¹¤Ï»ý¤ÁÁ°¤Î²Î¾§ÎÏ¤È¥¤¥Þ¥¸¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¤½¤·¤ÆÀä¤¨¤ºÁ°¿Ê¤·Â³¤±¤ë»Ñ¤Ç¡¢¤ª¤è¤½25Ç¯´Ö¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆÀä¤¨¤º»É·ãÅª¤Ê²»³Ú¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¿¡£º£²ó¤ÏºÇ¿·¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTHE MUSEUM ¸¡Ù¥ê¥ê¡¼¥¹¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¿ô¡¹¤ÎµÏ¿¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤Ê¤¬¤é¼«¿È¤ÎºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¡È¿å¼ùÆà¡¹¤Î²»³Ú¡É¡¢¤½¤Î°ÎÂç¤Ê»ÍÈ¾À¤µª¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
TEXT BY À¡ÀîÎ¶°ì
¡Ú2000¡Á2005¡ÛºÇ½é¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¯¤È¡¢¡È¿å¼ùÆà¡¹¤Î»þÂå¡É¤ÎËë³«¤±
2000Ç¯12·î6Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÁÛ¤¤¡×¤Ë¤Æ¡¢¿å¼ùÆà¡¹¤È¤·¤Æ¤Î²»³Ú¥¥ã¥ê¥¢¤ÏËÜ³ÊÅª¤ËËë¤ò³«¤±¤¿¡£1990Ç¯Âå¤Î»Ä¹á¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëR&B¥Æ¥¤¥¹¥È¤Î¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ëËÜºî¤Ç¿å¼ù¤ÏÁá¤¯¤â¤½¤ÎºÍÇ½¤ÎÊÒÎÚ¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£¤¢¤É¤±¤Ê¤µ¤â»Ä¤ë½ãÇò¤Î¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤Î¥Ô¥å¥¢¥Í¥¹¤ËÂÐ¤·¡¢³Ú¶Ê¤Î¤Ê¤«¤ÇÄ°¤«¤»¤ë²Î¾§¤Ï¡¢º£¤«¤é¤¹¤ë¤È¥¨¥Ð¡¼¥°¥ê¡¼¥ó¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ä¤Ä¤âËÜ³ÊÇÉ¤½¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î²Î¾§ÎÏ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¡¢¤ª¤è¤½1990Ç¯Âå°Ê¹ßÂ³¤¯À¼Í¥¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÇË³Ê¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Á¡¢°Ê¹ß¤Î¿å¼ù¤ÎÂåÌ¾»ì¤È¤Ê¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Èà½÷¤Î²»³Ú¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò³ÈÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¯½ÅÍ×¤Ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
Íâ2001Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖHeaven Knows¡×¡ÖThe place of happiness¡×¤È2Ëç¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡¢1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øsupersonic girl¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢¤³¤³¤Ç¤â¥À¥ó¥µ¥Ö¥ë¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤Î¤Ê¤«¤ÇÈ´·²¤Î²Î¾§¤òÄ°¤«¤»¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤·¤Æ2002Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖLOVE & HISTORY¡×¡ÖPOWER GATE¡×¤ò2ËçÆ±»þ¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¸½ºß¤Þ¤Ç¥é¥¤¥Ö¥¢¥ó¥»¥à¤È¤·¤Æ°¦¤µ¤ì¤ë¡ÖPOWER GATE¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Øsupersonic girl¡Ù¼ýÏ¿¤Î¡ÖTRANSMIGRATION¡×¤Ç»²²Ã¤·¤¿Ìð¿á½ÓÏº¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ç½é»²²Ã¡£1990Ç¯Âå¤Ë±ü°æ²íÈþ¤é¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥Ò¥Ã¥È¥á¡¼¥«¡¼¤È¤Î¥¿¥Ã¥°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿å¼ù¤Î²»³ÚÉ½¸½¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£2ËçÆ±»þ¥ê¥ê¡¼¥¹·ÁÂÖ¤«¤é¤·¤Æ¤â¤ä¤Ï¤ê¡ÈÇË³Ê¡É¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢À¼Í¥¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Î¤Û¤«¤Ë¤â4·î¤«¤é¤Ï¸½ºß¤Þ¤ÇÂ³¤¯´§¥é¥¸¥ª¡Ö¿å¼ùÆà¡¹¥¹¥Þ¥¤¥ë¥®¥ã¥ó¥°¡×¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤Ê¤ÉÏª½Ð¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯º¢¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ë±þ¤¸¤Æ¥Á¥ã¡¼¥È¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤â¾å¸þ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¤Þ¤¿Æ±Ç¯11·î¤Ë¤Ï2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØMAGIC ATTRACTION¡Ù¤â¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤â2004Ç¯¤Þ¤ÇÇ¯¤Ë°ìËç¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ÇÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦À©ºîÂÎÀ©¤¬ÃÛ¤¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¥·¥ó¥°¥ë¤È¤·¤Æ¤â¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ê¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¤Ê¤«¤Ç¼«¿È¤Î¥Á¥ã¡¼¥ÈµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·Â³¤±¡¢2004Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¼«¿È¤¬¥Õ¥§¥¤¥È¡¦¥Æ¥¹¥¿¥í¥Ã¥µÌò¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ëTV¥¢¥Ë¥á¡ØËâË¡¾¯½÷¥ê¥ê¥«¥ë¤Ê¤Î¤Ï¡ÙOP¥Æ¡¼¥Þ¤È¤Ê¤ë¡Öinnocent starter¡×¤Ç¤Ï½é¤Î¥ª¥ê¥³¥ó¥·¥ó¥°¥ë¥Á¥ã¡¼¥È¤Ë¤Æ½µ´Ö9°Ì¤È¤¤¤¦¡¢½é¤ÎTOP10Æþ¤ê¤òµÏ¿¤¹¤ë¡£¤¤¤è¤¤¤è¿å¼ùÆà¡¹¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤¬¥·¡¼¥ó¤Ç¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤Ë¿å¼ùÆà¡¹ºÇ½é¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¯¥¹¥ë¡¼¤È¤Ê¤ë2005Ç¯¤¬ÅþÍè¤¹¤ë¡£¤Þ¤º1·î2Æü¤Ë¤Ï¥Ä¥¢¡¼¡ÈNANA MIZUKI LIVE RAINBOW 2004-2005¡É¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ë¤·¤Æ¡¢À¼Í¥¤È¤·¤Æ2¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ëÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤ò¼Â¸½¡£2000Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤«¤é20ºÐ¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥é¥¤¥Ö¤äÁ´¹ñ¤ò¤Þ¤ï¤ëÀºÎÏÅª¤Ê¥é¥¤¥Ö¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¿å¼ù¤À¤¬¡¢¤½¤Î¥¥ã¥Ñ¥·¥Æ¥£¤âÇ¯¤òÄÉ¤¦¤´¤È¤Ë³ÈÂç¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤ÇÃ£À®¤µ¤ì¤¿°Î¶È¤Ï¡¢°Ê¹ß¤Î¿å¼ùÆà¡¹¤Î»þÂå¤ÎËë³«¤±¤È¸Æ¤Ö¤ËÁê±þ¤·¤¤½Ö´Ö¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÆ±Ç¯10·î19Æü¡¢¼Â¤Ë12ËçÌÜ¤È¤Ê¤ë¡ÖETERNAL BLAZE¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£TV¥¢¥Ë¥á¡ØËâË¡¾¯½÷¥ê¥ê¥«¥ë¤Ê¤Î¤ÏA¡Çs¡ÙOP¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿ËÜºî¤Ï¡¢2004Ç¯¤Ë½é¥¿¥Ã¥°¤ò·ëÀ®¤·¤¿¾å¾¾ÈÏ¹¯¡ÊElements Garden¡Ë¤È¤Î³Ú¶Ê¤Ç¡¢¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¤ò¼çÂÎ¤È¤·¤¿ÁÔÂç¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¿å¼ù¤Î²Î¾§ÎÏ¤¬¤¤¤«¤ó¤Ê¤¯È¯´ø¤µ¤ì¤¿¡¢Èà½÷¤Î¥Ç¥£¥¹¥³¥°¥é¥Õ¥£¡¼¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¥¢¥Ë¥½¥ó¥·¡¼¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â³Ý¤±ÃÍ¤Ê¤·¤ÎÌ¾¶Ê¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤³¤«¤é¿å¼ùÆà¡¹¤Î²»³ÚÀ¤ÏÂç¤¤Ê³ÈÂç¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¯¡£¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤«¤Ä¹âÆñ°×ÅÙ¤Î³Ú¶Ê¤ò¤³¤Ê¤¹²Î¾§ÎÏ¤ä¡¢¥¢¥Ë¥á¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤òµ¡¤Ë2004Ç¯°Ê¹ß¤«¤éËÜ³Ê²½¤·¤¿ºî»ì¤È¤¤¤¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤È¤¤¤Ã¤¿¿å¼ù¤Î¥¤¥Þ¥¸¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤¬»þÂå¤ò¼ÍÈ´¤¤¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
2005Ç¯¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â¡¢7·î¤Ë¥·¡¼¥ó¤ËÂç¤¤Ê¸½¾Ý¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¥¢¥Ë¥½¥ó¥Õ¥§¥¹¡ÈAnimelo Summer Live¡É¤Ë¤Æ¥È¥ê¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¿å¼ùÆà¡¹¤¬¤Þ¤µ¤Ë»þÂå¤Î´é¤È¤Ê¤Ã¤¿Ç¯¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£Æ±»þ¤Ë¤½¤ì¤Ï¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤ò¸£°ú¤¹¤ë¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤ÎÃÏ°Ì¤ò¤¿¤·¤«¤Ê¤â¤Î¤È¤·¤¿¡¢¡È¿å¼ùÆà¡¹¤Î»þÂå¡É¤¬¤¤¤è¤¤¤èÅþÍè¤·¤¿½Ö´Ö¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤³¤Îº¢¤Î¥Ç¥£¥¹¥³¥°¥é¥Õ¥£¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢2007Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿½é¤Î¥Ù¥¹¥ÈÈ×¡ØTHE MUSEUM¡Ù¤Ç¾Ü¤·¤¯ÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿å¼ùÆà¡¹¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Þ¤Ç¤ÎÆ»Äø¤ò¤¼¤Ò¤½¤Î¼ª¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡Ú2006¡Á2009¡ÛµÏ¿¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¡¢Ì¤Æ§¤ÎÃÏ¤Ø¤È¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿2000Ç¯Âå
2006Ç¯°Ê¹ß¤Î¿å¼ùÆà¡¹¤Ï¡¢¡ÖETERNAL BLAZE¡×¤Ç¤Î²»³ÚÅª³ÈÂç¤È¸Æ±þ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Èà½÷¤Î²»³Ú¥¥ã¥ê¥¢¤½¤Î¤â¤Î¤¬µðÂç²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¤Ï¡ØHYBRID UNIVERSE¡Ù¡Ê2006Ç¯¡Ë¡¢¡ØGREAT ACTIVITY¡Ù¡Ê2007Ç¯¡Ë¤È¤½¤Î²»³ÚÀ¤ò¤è¤ê³È¤²¤¿¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£µáÆ»Åª¤È¤â¤¤¤¨¤ë¿Ê²½¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£°ìÊý¥·¥ó¥°¥ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â½é¤á¤Æ¿å¼ù¤¬ºî»ìºî¶Ê¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¡¢·Ú²÷¤Ê¥Ô¥¢¥Î¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤â°õ¾ÝÅª¤Ê¥í¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡ÖSUPER GENERATION¡×¡Ê2006Ç¯¡Ë°Ê¹ß¤â¼¡¡¹¤È¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òµÏ¿¡£¤½¤·¤Æ½Ð¿§¤Ê¤Î¤¬¡ÖSTARCAMP EP¡×¤È¤¤¤¦4¶ÊÆþ¤ê¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¼ýÏ¿¶Ê¤¬É½Âê¶Ê¤È¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¤È¤¤¤¦Ê¬¤±Êý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¹¤Ù¤ÆA¥µ¥¤¥É¡á¥ê¡¼¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦ÂÎºÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¼ýÏ¿·ÁÂÖ¤Ï¥»¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤µ¤¬Àè¹Ô¤¹¤ë¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¼ýÏ¿¶Ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¤ä¥Ý¥Ã¥×¡¢¥À¥ó¥µ¥Ö¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ä¥Ð¥é¡¼¥É¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿²»³Ú¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò²£ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¯¤µ¤Þ¤ò1Ëç¤ÎÃæ¤ÇÄ°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥È¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¾Î»¿¤òÍá¤Ó¤ë¤Ê¤«¤Ç¤âìÅÍß¤Ë²»³ÚÅª¿Ê²½¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡¢¥¹¥¿¡¼Åª¤Êßê¤Ó¤ä¤«¤µ¤È¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤µ¤¬Î¾Î©¤µ¤ì¤¿¡¢¸½ºß¤Þ¤ÇÂ³¤¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¤Ê¥Ç¥£¥¹¥³¥°¥é¥Õ¥£¡¼¤Ï¤³¤Îº¢¤¹¤Ç¤Ë¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿¤³¤Îº¢¤Î¿å¼ùÆà¡¹¤Î³èÆ°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤ä¤Ï¤ê¥é¥¤¥Ö¤È¤¤¤¦¾ì¤â¸ì¤é¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£2005Ç¯¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û°Ê¹ß¤â¤½¤Î¥é¥¤¥Öµ¬ÌÏ¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ë³ÈÂç¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤¡¢2006Ç¯¤Ë¤Ï¼«¿ÈÆóÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëÆüËÜÉðÆ»´Û¤äÃÏ¸µ¡¦°¦É²¤ò´Þ¤àÂçµ¬ÌÏ¤ÊÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤Èµ¬ÌÏ¡¦ËÜ¿ô¤È¤â¤ËÀºÎÏÅª¤Ê¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤òÅ¸³«¤·¡¢°Ê¹ß¤â²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ê2007Ç¯¡Ë¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ê2008Ç¯¡Ë¡¢¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂè°ìÂÎ°é´Û¡Ê2008Ç¯¡Ë¤È¥¢¥ê¡¼¥Ê¥¯¥é¥¹¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÆ§ÇË¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤·¤«¤â¤½¤¦¤·¤¿¥¥ã¥Ñ¥·¥Æ¥£¤Î³ÈÂç¤È¤È¤â¤Ë¥é¥¤¥Ö¤Î¥¹¥±¡¼¥ë¤âµðÂç²½¡£È×ÀÐ¤Î¥Ð¥ó¥ÉÀª¡ÈCherry Boys¡É¤È¥À¥ó¥µ¡¼Àª¡Èteam YO-DA¡É¤È¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢±é½ÐÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¤µ¤é¤Ê¤ë¥¹¥±¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¤¬¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï2010Ç¯Âå¤Ë¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤·¡¢¥é¥¤¥Ö¤ÇÄêÈÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿µðÂç¾è¤êÊª¤Ë¿å¼ù¤¬¾è¤Ã¤Æ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¶Ë¾å¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥·¥ç¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¿§¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿2008Ç¯¤Ë¤Ï¿·½É¥³¥Þ·àºÂÄ¹¸ø±é¡É¿å¼ùÆà¡¹Âç¤¤¤Ë±´¤¦¡É¤¬³«ºÅ¡£±é²Î¤ò¥ë¡¼¥Ä¤È¤¹¤ëÈà½÷¤¬¤³¤ÎÇ¯ÊÄ´Û¤È¤Ê¤ë¿·½É¥³¥Þ·à¾ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤âËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤½Ö´Ö¤À¤í¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¥·¡¼¥ó¤ÎÀèÆ¬¤ò¤Ò¤¿Áö¤Ã¤¿2000Ç¯Âå¤Î½ª¤ï¤ê¤È¤Ê¤ë2009Ç¯¡£¤³¤³¤Ç¤â¿å¼ù¤ÏÇ¯Âå¤ª¤è¤Ó¼«¿È¤Î¥Ç¥£¥±¥¤¥É¤Î¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ò¾þ¤ë¤ËÁê±þ¤·¤¤³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£¤Þ¤º¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ç¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¿¼°¦¡×¡Ê1·î¡Ë¤È¡ÖÌ´¸¸¡×¡Ê10·î¡Ë¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¥Ò¥Ã¥È¤µ¤»¤ë°ìÊý¤Ç¡¢6·î¤Ë¤Ï7ËçÌÜ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØULTIMATE DIAMOND¡Ù¤òÈ¯É½¡£ËÜºî¤Ç¤Ï¥ª¥ê¥³¥ó¥Á¥ã¡¼¥È»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ëÀ¼Í¥¤Ë¤è¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¼ó°Ì³ÍÆÀ¤È¤¤¤¦Á°¿ÍÌ¤Åþ¤ÎµÏ¿¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¥é¥¤¥Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡ÉÀ¼Í¥½é¡É¤ò¤³¤ì¤Þ¤ÇµÏ¿¤·¤Æ¤¤¿Èà½÷¤¬¤Ä¤¤¤Ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¿Ê½Ð¡£7·î5Æü¡¢À¾Éð¥É¡¼¥à¡Ê¸½¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡Ë¤Ë¤ÆÃ±ÆÈ¸ø±é¡ÉNANA MIZUKI LIVE DIAMOND 2009¡É¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¿å¼ùÆà¡¹¤Î°µ´¬¤Î°ìÇ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿2009Ç¯¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤È¤Ê¤ëÂç³¢Æü¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£12·î31Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè60²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ë¤Æ¡¢À¼Í¥¤È¤·¤Æ»Ë¾å½é¤Î½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Î¤À¡£¥¢¥Ë¥½¥ó¤È¤¤¤¦¥·¡¼¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Á¥ã¡¼¥È¤ä¥é¥¤¥Ö¡¢¤½¤·¤Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÈÃ¯¤âÃ©¤êÃå¤¤¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤·Ê¿§¤¬¤³¤ÎÇ¯¿ô¡¹¸«¤é¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤é¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡¢¿å¼ùÆà¡¹¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤½¤ó¤Ê¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆÆÈÁö¤·¤¿»Ñ¤ÏÆóËçÌÜ¤Î¥Ù¥¹¥ÈÈ×¡ØTHE MUSEUM ¶¡Ù¤ËµÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ä°¤¤¤Æ¤âÈà½÷¤ÎÅö»þ¤ÎÀª¤¤¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤¢¤ê¤È¤ï¤«¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡Ú2010¡Á2018¡Û¥·¡¼¥ó¤ÎÄºÅÀ¤ò·Ð¤Æ¤â¤Ê¤ª¿Ê²½¤ò·«¤êÊÖ¤¹ÊÑ³×´ü
¿ô¡¹¤Î°Î¶È¤ËºÌ¤é¤ì¤¿¿å¼ùÆà¡¹¤Î²»³Ú¤Î10Ç¯´Ö¤Ï2009Ç¯¤Ç²Ú¡¹¤·¤¯Äù¤á³ç¤é¤ì¤¿¤Î¤À¤¬¡¢°Ê¹ß¤Î10Ç¯¤Ï¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤½¤ì¤ò¤âÎ¿²ï¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤µ¤é¤Ê¤ë³×¿·¤Î10Ç¯¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤òÎ¢¤Å¤±¤ëºÇ½é¤Î¹æË¤¤Ï¡¢2010Ç¯¤È¤¤¤¦¤¢¤é¤¿¤Ê¥Ç¥£¥±¥¤¥É¤Î»Ï¤Þ¤ê¤È¤È¤â¤ËÌÄ¤é¤µ¤ì¤ë¡£1·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡ÖPHANTOM MINDS¡×¤¬¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥·¥ó¥°¥ë¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç1°Ì¤òµÏ¿¤·¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØULTIMATE DIAMOND¡Ù¤ËÂ³¤¤¤Æ¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¤âÀ¼Í¥½é¤È¤Ê¤ë°Î¶È¤òÃ£À®¤·¤¿¤Î¤À¡£¤¢¤ë¼ï2009Ç¯¤ÎÀª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢2010Ç¯Âå¤âÈà½÷¤Î»þÂå¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸Ø¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤³¤«¤é1¥õ·î¤òÂÔ¤¿¤º¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖSilent Bible¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡¢Æ±·î¤¹¤°¤µ¤Þ²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê2Days¤ä½é¤ÎÂçºå¾ë¥Û¡¼¥ë¸ø±é¤ò´Þ¤à¥Ä¥¢¡¼¡ÉNANA MIZUKI LIVE ACADEMY 2010¡É¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¡£7·î¤Ë¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØIMPACT EXCITER¡Ù¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Î¤Á¤Ë2ÅÙÌÜ¤ÎÀ¾Éð¥É¡¼¥à¸ø±é¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¤³èÌö¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤¯¡£¤·¤«¤·¤½¤ì¤é¤¬¥Ô¡¼¥¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³èÆ°¤«¤é¤â¤ï¤«¤ë¤À¤í¤¦¡£¤Þ¤µ¤Ë2010Ç¯Âå¤Î¿å¼ùÆà¡¹¤Ï¼«¿È¤¬ÃÛ¤¤¤¿°Î¶È¡¢¤½¤Î¸Â³¦¤ò¤³¤È¤´¤È¤¯ÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤¬¼¡¡¹¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬2011Ç¯¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
2011Ç¯¤Ï1·î¤Ë²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ë¤Æ¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤È¤Î¶¦±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢4·î¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖSCARLET KNIGHT¡×¡ÖPOP MASTER¡×¤ò2ËçÆ±»þ¥ê¥ê¡¼¥¹¡¢5·î¤«¤é¤Ï¼«¿ÈºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ëÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ÈNANA MIZUKI LIVE JOURNEY 2011¡É¤ò3¥õ·î¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³«ºÅ¡£8·î¤Ë¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¡Ö½ã·é¥Ñ¥é¥É¥Ã¥¯¥¹¡×¡¢11·î¤Ë¤Ï¡ØTHE MUSEUM ¶¡Ù¡Ä¡Ä¤È¤³¤ÎÇ¯¤âÀºÎÏÅª¤Ê³èÆ°¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤Á¡¢12·î¤Ë¤ÏÃ¯¤â¤¬Ì´¸«¤¿½Ö´Ö¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£12·î3¡¢4Æü¤Î2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÈNANA MIZUKI LIVE CASTLE 2011¡É¤Ë¤Æ¡¢½é¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤Î¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç°Î¶È¤¢¤ë¤¤¤ÏÁ°¿ÍÌ¤Åþ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¿¿å¼ù¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ë¤ª¤±¤ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊµðÂç¶õ´Ö¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥·¡¼¥ó¤ÎºÇ¹âÅþÃ£ÅÀ¤È¸Æ¤Ù¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤·¡¢Ê¶¤ì¤â¤Ê¤¯¿å¼ùÆà¡¹¤È¤¤¤¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î±ß½Ï¤Î¶Ë¤ß¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¸«¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿°Î¶È¤Î¿ô¡¹¤Î¤Î¤Á¤Î2014Ç¯¤Ë¤Ï¡¢·Ý½Ñ³ÆÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍ¥¤ì¤¿¶ÈÀÓ¤ò¾å¤²¤¿¿ÍÊª¤é¤ËÊ¸²½Ä£¤«¤éÂ£¤é¤ì¤ë¡ÖÊ¿À®25Ç¯ÅÙ¡ÊÂè64²ó¡Ë·Ý½ÑÁª¾© ·Ý½ÑÁª¾©Ê¸Éô²Ê³ØÂç¿Ã¾Þ¡×¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£Â£¾ÞÍýÍ³¤Ë¤Ï¡ÖÀ¼Í¥¤ò¤á¤°¤ë¤³¤È¤´¤È¤¯¤òÊÑ¤¨¤¿¡¢¤½¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Ë²è´üÅª¤ÊÂ¸ºß¡×¤È¾Î¤µ¤ì¡¢¤Þ¤µ¤ËÃ¯¤â¤¬Ç§¤á¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¿å¼ù¤ÎÌ¾¤¬ÃÎ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ëµÏ¿¹¹¿·¡£¤½¤ÎÀè¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï²¿¤«¡£¤µ¤é¤Ê¤ë¸Â³¦ÆÍÇË¤òËÜ³Ê²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸ý²Ð¤òÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢1·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡ÖSynchrogazer¡×¤À¤Ã¤¿¡£TV¥¢¥Ë¥á¡ØÀïÉ±Àä¾§¥·¥ó¥Õ¥©¥®¥¢¡ÙOP¥Æ¡¼¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÜºî¤Ç¤Ï¥·¥ó¥»¤È¹âÂ®¥Ó¡¼¥È¤¬¹â¤¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¸òºø¤¹¤ë¡¢¾å¾¾ÈÏ¹¯¤È¤Î¥¿¥Ã¥°¤ÇÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¿³Ú¶Ê¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¤È¤ê¤ï¤±¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¤Ê°ì¶Ê¡£¼«¿È¤¬ÃÛ¤¤¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¤µ¤é¤Ë·ã²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡¢¿å¼ùÆà¡¹¤Î²»³Ú¤¬¤¢¤é¤¿¤Ê¥Õ¥§¡¼¥º¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¤È´¶¤¸¤µ¤»¤ë°ì¶Ê¤À¡£¤Þ¤¿2013Ç¯¤Ë¤Ï¥¢¥Ë¥áÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤ë¡ØÀïÉ±Àä¾§¥·¥ó¥Õ¥©¥®¥¢G¡ÙOP¥Æ¡¼¥Þ¤È¤Ê¤ë¡ÖVitalization¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡ÖSynchrogazer¡×¤ò¤µ¤é¤Ë¥¨¥¯¥¹¥È¥ê¡¼¥à²½¤µ¤»¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢¤è¤ê¹¶·âÅª¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤È²Î¾§¤òÄ°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£°Ê¹ß¤â¡ÖExterminate¡×¡Ê2015Ç¯¡Ë¡¢¡ÖTESTAMENT¡×¡Ê2017Ç¯¡Ë¤È¡Ø¥·¥ó¥Õ¥©¥®¥¢¡Ù³Ú¶Ê¤È¤È¤â¤Ë¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¿å¼ù¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÄ°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¤½¤¦¤·¤¿¹¶·âÅª¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖBRIGHT STREAM¡×¡Ê2012Ç¯¡Ë¤ä¡ÖAngel Blossom¡×¡Ê2015Ç¯¡Ë¡¢¡ÖDestiny¡Çs Prelude¡×¡Ê2017Ç¯¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¡ØËâË¡¾¯½÷¥ê¥ê¥«¥ë¤Ê¤Î¤Ï¡Ù³Ú¶Ê¤Ç¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥Ç¥£¥¹¥³¥°¥é¥Õ¥£¡¼¤ò¿¼²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤µ¤òÂÎ´¶¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤·¡¢¡Ö¥¨¥Ç¥ó¡×¡Ê2015Ç¯¡Ë¤ä¡ÖSTARTING NOW¡ª¡×¡Ê2016Ç¯¡Ë¤Ç¤Ï¥í¥Ã¥¥ó¤Ê¥Ý¥Ã¥×¥Í¥¹¤¬Ä°¤«¤ì¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î»þ´ü¤Î¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢T.M.Revolution¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò·ç¤«¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¥·¡¼¥ó¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥·¥ó¥¬¡¼¤ÎÄº¾å·èÀï¤È¤â¤¤¤¦¤Ù¤¡ÖPreserved Roses¡×¡Ö³×Ì¿¥Ç¥å¥¢¥ê¥º¥à¡×¤È¤¤¤¦2Ëç¤Î¥³¥é¥Ü¥·¥ó¥°¥ë¤Ï¡¢¼êË¡¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë¤¬¡¢Âî±Û¤·¤¿¤Õ¤¿¤Ä¤Î²Î¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¤¢¤¦»É·ãÅª¤Ê¤â¤Î¡£¤³¤³¤Ç¤â¿å¼ù¤Ï¥¢¥Ë¥á¼çÂê²Î¤Ë¤ª¤±¤ë¤¢¤é¤¿¤ÊÃÏÊ¿¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î³Ú¶Ê¤ò¼ý¤á¤¿3ËçÌÜ¤È¤Ê¤ë¥Ù¥¹¥ÈÈ×¡ØTHE MUSEUM ·¡Ù¤Ë¤Ï·ã²½¤È¿¼²½¤È¤¤¤¦¡¢¿å¼ùÆà¡¹¤Î²»³ÚÀ¤¬Êü¼Í¾õ¤ËÊü¤¿¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê±ß½ÏÌ£¤Î¤¢¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤µ¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡Ú2018¡Á2025¡Û»þÂå¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤¢¤é¤¿¤Ê¿å¼ùÆà¡¹¤Î²»³Ú¤¿¤Á
Ê¿À®¤«¤éÎáÏÂ¤Ø¤È¸µ¹æ¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢¤¢¤é¤¿¤Ê»þÂå¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¸½ºß¡£¿å¼ùÆà¡¹¤Î²»³Ú¤Ïº£¡¢²¿¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿ÄÌ»»4ËçÌÜ¤È¤Ê¤ë¥Ù¥¹¥ÈÈ×¡ØTHE MUSEUM ¸¡Ù¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¤¢¤é¤¿¤Ê»þÂå¤È¸þ¤¹ç¤¦¿å¼ù¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ØTHE MUSEUM ·¡Ù¸å¤Î2018Ç¯°Ê¹ß¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿ËÜºî¤Ï¡¢½é¤ÎÇÛ¿®¤È¤¤¤¦·ÁÂÖ¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡ÖBLUE ROSE¡×¤«¤éËë¤ò³«¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¸½ºß¤Î¥·¡¼¥ó¤È¸Æ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¶½Ì£¿¼¤¤¡£¤Þ¤¿°Ê¹ß¤Î³Ú¶Ê¤¿¤Á¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¡ÖWHAT YOU WANT¡×¡Ê2018Ç¯¡Ë¤ä¡ÖMETANOIA¡×¡Ê2019Ç¯¡Ë¡¢¡ÖADRENALIZED¡×¡Ê2024Ç¯¡Ë¤Ç¤Ï¥â¥À¥ó¤Ê¥í¥Ã¥¯¥µ¥¦¥ó¥É¤Ç¤Î¿å¼ùÆà¡¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄ°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤·¡¢¡Ö¥À¥Ö¥ë¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¡×¡Ê2022Ç¯¡Ë¤ä¡ÖSugar Doughnuts¡×¡Ê2023Ç¯¡Ë¤Ç¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê»î¤ß¤Ï¸½Âå¤Î¥·¡¼¥ó¤È¤â¥¢¥¸¥ã¥¹¥È¤·¤¿¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤À¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤·¤Æ¤ÏºÇ¿·ºî¤È¤Ê¤ë¡ØCONTEMPORARY EMOTION¡Ù¤Ç¤âºòº£¤Î²»³Ú¥·¡¼¥ó¤È¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¿·æºî¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼«¿È¤Î¤é¤·¤µ¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¤â½ÀÆð¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦»Ñ¤Ï¡ØTHE MUSEUM ¸¡Ù¤Ç¤â³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡ÖMETANOIA¡×¤ÈÆ±¤¸¤¯¡Ø¥·¥ó¥Õ¥©¥®¥¢¡Ù³Ú¶Ê¤Ç¤¢¤ë¡ÖFINAL COMMANDER¡×¡Ê2019Ç¯¡Ë¤Ç¤Ï¥¨¥¯¥¹¥È¥ê¡¼¥à²½¤·¤¿¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ÎºÇ¿··¿¤òÄ°¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤·¡¢¿å¼ù¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡Ø¤Ê¤Î¤Ï¡Ù³Ú¶Ê¤È¤·¤Æ¤Ï¡ÖNEVER SURRENDER¡×¡Ê2018Ç¯¡Ë¤¬¤¢¤ë¡Ê¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡Öinnocent starter ¡¼MUSEUM STYLE¡¼¡×¤â¡Ë¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢¿Ê²½¤È·ãÁö¤ò»ß¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤¿¿å¼ùÆà¡¹¤Î¸½ºßÃÏ¤Ï¡¢º£¤Ê¤ª»É·ãÅª¤Ç²æ¡¹¤ò¥ï¥¯¥ï¥¯¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÌ¥ÎÏ¤Ë°î¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¼¡¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¶Ã¤¤È´î¤Ó¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡£¤Ò¤È¤Þ¤ºº£¤Ï25Ç¯¤È¤¤¤¦°ÎÂç¤ÊÎò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¿¤ëÌ¤Íè¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
¡ü¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
New Single¡ØCRIMSON BULLET¡Ù
2026Ç¯7·î8Æü(¿å)È¯Çä
È¯Çä¸µ¡§¥¥ó¥°¥ì¥³¡¼¥É
ÉÊÈÖ¡§KICM-2170
²Á³Ê¡§Äê²Á¡ï1,430¡ÊÀÇÈ´²Á³Ê¡ï1,300¡Ë
½é²óÆÃÅµ¡§³°È¢»ÅÍÍ
¡Ú¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡Û
¡ÖCRIMSON BULLET¡×
¡úTV¥¢¥Ë¥á¡ÖËâË¡¾¯½÷¥ê¥ê¥«¥ë¤Ê¤Î¤Ï EXCEEDS Gun Blaze Vengeance¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ
Â¾¡¡2¶Ê¼ýÏ¿Í½Äê
¡ØTHE MUSEUM ¸¡Ù
2026Ç¯1·î21ÆüÈ¯Çä
È¯Çä¸µ¡§¥¥ó¥°¥ì¥³¡¼¥É
¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×¡ÊCD¡ÜBlu-ray¡Ë¡Û
ÉÊÈÖ¡§KICS-94238
²Á³Ê¡§¡ï8,470 (ÀÇ¹þ)
½é²ó¸ÂÄêÈ×ÆÃÅµ¡§Blu-ray+¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯+ÆÃÀ½BOX»ÅÍÍ
¡ÚÄÌ¾ïÈ×¡ÊCD¡Ë¡Û
ÉÊÈÖ¡§KICS-4238
²Á³Ê¡§¡ï3,300 (ÀÇ¹þ)
¡ü¥é¥¤¥Ö¾ðÊó
¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¡ÖNANA MIZUKI LIVE VISION 2025-2026¡Ü¡×
¹á¹Á¸ø±é¡§2026Ç¯2·î15Æü(Æü) ¥Þ¥¯¥Õ¥¡¡¼¥½¥ó¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à(MacPherson Stadium)
¾å³¤¸ø±é¡§2026Ç¯3·î7Æü(ÅÚ),8Æü(Æü) ²ó响Ç·ÃÏMusic Park ¡Ê¸ø±éÃæ»ß¡Ë
¥½¥¦¥ë¸ø±é¡§2026Ç¯3·î21Æü(ÅÚ), 22(Æü) À¤½¡Âç³Ø¹» ¥Ç¥ä¥ó¥Û¡¼¥ë
ÂæËÌ¸ø±é¡§2026Ç¯4·î11Æü(ÅÚ), 12(Æü) ÂæËÌ¹ñºÝ²ñµÄ¥»¥ó¥¿¡¼¡ÊTICC¡Ë
¢¨¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊóÅù¡¢¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¿ï»þÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://www.mizukinana.jp/special/2025_livevision/
¡ØNANA MIZUKI LIVE GRACE 2026 -OPUS ¸-¡Ù
2026Ç¯9·î22Æü(²ÐŽ¥½Ë)¡¢23Æü(¿åŽ¥½Ë)
¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂè°ìÂÎ°é´Û
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¿å¼ùÆà¡¹¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
https://www.mizukinana.jp