º´Æ£¾¡Íø¡Êtimelesz¡Ë¤¬¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è½é¼ç±é¡ª¡Ö·¯¤È²Ö²Ð¤ÈÌóÂ«¤È¡×7·î17Æü¸ø³«·èÄê¡ªÄ¶¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡õÄ¶ÆÃÊó²ò¶Ø¡ª
¤³¤ÎÅÙ¡¢¿¿¸Í¹á¤Ë¤è¤ë¾®Àâ¡Ö·¯¤È²Ö²Ð¤ÈÌóÂ«¤È¡×¡Ê¾®³Ø´Û¡Ö¥¬¥¬¥¬Ê¸¸Ë¡×´©¡Ë¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è²½¤¬·èÄê¤·¤¿¡£ÆüËÜ»°Âç²Ö²ÐÂç²ñ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤ÇÎãÇ¯¿ô½½Ëü¿Í¤¬Ë¬¤ì¤ë¡ÖÄ¹²¬¤Þ¤Ä¤êÂç²Ö²ÐÂç²ñ¡×¤òÉñÂæ¤Ë¡¢°ìËç¤ÎÆæ¤Î³¨¤¬¤Ä¤Ê¤°»þ¤òÄ¶¤¨¤¿Ñ³¤¯¤âÀÚ¤Ê¤¤¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬2026Ç¯7·î17Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¼ç¿Í¸ø¡¦²ÆÌÜÀ¿(¤Ê¤Ä¤á¤Þ¤³¤È)Ìò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢timelesz¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢ËÜºî¤¬¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è½é¼ç±é¤È¤Ê¤ëº´Æ£¾¡Íø¡£ºòÇ¯¤Ï¼ç±éºî¤ÎÉñÂæ¡Ö¥Ö¥í¡¼¥É¥¦¥§¥¤¡¦¥Ð¥¦¥ó¥É¡×¤Î¤Û¤«¡¢¥É¥é¥Þ¡Ö¥¢¥Ý¥í¤Î²Î¡×¡ÊMBS¡¦TBS¡Ë¤Ç郄ÀÐ¤¢¤«¤ê¤ÈW¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢±Ç²è¡Ø¶µ¾ì Reunion¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÇÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ëº´Æ£¡£ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¿Í¤È´Ø¤ï¤ë¤Î¤¬¶ì¼ê¤Ç¼«¿®¤¬»ý¤Æ¤Ê¤¤ÃË»Ò¹â¹»À¸¡¦À¿¤òÁ¡ºÙ¤ÊÀ¼¤Î±éµ»¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¼ç¿Í¸ø¤¬Îø¤ò¤¹¤ë¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦ÍÕ»³ßê¡Ê¤Ï¤ä¤Þ¤¢¤¡Ë¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¸¶ºÚÇµ²Ú¡£¿·³¤À¿´ÆÆÄºî¡Ø¤¹¤º¤á¤Î¸ÍÄù¤Þ¤ê¡Ù¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦´ä¸ÍÎë²êÌò¤òÌ³¤á¤¿¤Û¤«¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ç¤Ï¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎËåÌò¡¢¥É¥é¥Þ¡Ö¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡¼¤á¤°¤ê¡¼¡×¤Ç¤Ï¿ðÂô¹â¹»¤«¤ë¤¿Éô¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼·î±ºÆäÌò¤ò±é¤¸¤ë¤Ê¤É¡¢ÏÃÂêºî¤Ø¤Î½Ð±é¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤¸¶¡£ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢ºÍ¿§·óÈ÷¤Ç³Øµé°Ñ°÷Ä¹¤âÌ³¤á¤ë¿Íµ¤¼Ô¤À¤¬Ææ¤Î³¨¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë±¿Ì¿¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯ßê¤ÎÊ£»¨¤Ê¿´¾ð¤òÃúÇ«¤Ë±é¤¸¤ë¡£
¤Þ¤¿¥¥ã¥¹¥È¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤âÅþÃå¤·¤¿¡£
¡ã¥¥ã¥¹¥È¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥³¥á¥ó¥È¡ä
º´Æ£¾¡Íø¡Êtimelesz¡Ë
ËÍ¤Ï¤º¤Ã¤È¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Î»Å»ö¤¬¤·¤¿¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤Ð¤é¤¯ÁÛ¤¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿À¼Í¥½éÄ©Àï¤ÎËÍ¤ò²¹¤«¤¯·Þ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢À©ºî¥Á¡¼¥à¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç°ìÇÕ¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÁÛ¤¤¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÁÇÄ¾¤Ë¡Ö¤Þ¤³¤Ä¡×¤ÎÀ¼¤ò¿á¤¹þ¤á¤é¤ì¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤«Ä¹²¬²Ö²Ð¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
ÀïÁè¤ÏÀäÂÐ¤Ë·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
ËÜÅö¤ÎÊ¿ÏÂ¤¬Â³¤¯¤³¤È¤òËÍ¤â¿´¤«¤é´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
PROFILE
1996Ç¯10·î30Æü¡¢ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×timelesz¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¼ç¤Ê½Ð±éºî¤Ë¡¢¥É¥é¥Þ¡ÖÀÄÌî¤¯¤ó¤Ë¿¨¤ê¤¿¤¤¤«¤é»à¤Ë¤¿¤¤¡×¡Ê22/WOWOW¡Ë¡¢¡ÖÀÖ¤¤¥Ê¡¼¥¹¥³¡¼¥ë¡×¡Ê22/TX¡Ë¡¢¡Ö¥¢¥Ý¥í¤Î²Î¡×¡Ê25/MBS¡¦TBS)¡¢±Ç²è¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¹»Â§¡Ù(19)¤Ê¤É¡£2026Ç¯¤Ë¤Ï±Ç²è¡Ø¶µ¾ì Reunion¡Ù¤Ë½Ð±é¡£
¸¶ºÚÇµ²Ú
µÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢Ä¹²¬¤Î²Ö²Ð¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿µ§¤ê¤ä¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¿¿Í¡¹¤ÎÁÛ¤¤¤Î¿¼¤µ¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÄ½Õ¤Î¤¤é¤á¤¤ä¡¢±¿Ì¿Åª¤Ê¤Õ¤¿¤ê¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë¶»¤¬¹âÌÄ¤ëÊª¸ì¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢
¡ÖÆóÅÙ¤ÈÀïÁè¤ò·«¤êÊÖ¤µ¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Àè¿Í¤¿¤Á¤Î¶¯¤¤´ê¤¤¤ò¡¢¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ø¤È·Ò¤¤¤Ç¤¤¤¯¡¢¶¶ÅÏ¤·¤Î¤è¤¦¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¦ºîÉÊ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§ÍÍ¤Î¿´¤Ë¤½¤ÎÁÛ¤¤¤¬¤Þ¤Ã¤¹¤°ÆÏ¤¯¤è¤¦¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¼ýÏ¿¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÃúÇ«¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆÀ¿¼Â¤ËºîÉÊ¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
PROFILE
2003Ç¯8·î26Æü¡¢ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£¼ç¤Ê½Ð±éºî¤Ë¡¢±Ç²è¡Ø¤¹¤º¤á¤Î¸ÍÄù¤Þ¤ê¡Ù¡ÊÀ¼¤Î½Ð±é¡Ë¡¢¡Ø¥ß¥¹¥Æ¥ê¤È¸À¤¦ÌÞ¤ì¡Ù(23)¡¢¡Ø¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡ÛThe Final Act¡Ù(23)¡¢¡Ø¸«¤¨¤ë»Ò¤Á¤ã¤ó¡Ù(25)¡¢¥É¥é¥Þ¡Ö¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡×(23/NHK)¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×(25/NHK)¤Ê¤É¡£2024Ç¯¤Ë¤ÏÂè47²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¿·¿ÍÇÐÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£
¸¶ºî¡§¿¿¸Í¹á¡¡¡Ö·¯¤È²Ö²Ð¤ÈÌóÂ«¤È¡×¡Ê¾®³Ø´Û¡Ö¥¬¥¬¥¬Ê¸¸Ë¡×´©¡Ë
½ÐÈÇ¼Ò¤âÌ¤Äê¤Î¤Þ¤Þ½ñ¤»Ï¤á¤¿ºîÉÊ¤ò¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Æü¤¬Íè¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢´¶¼Õ¤ÎÁÛ¤¤¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£Ä¹²¬²Ö²Ð¤ÏÆÃÊÌ¤Ê²Ö²ÐÂç²ñ¤Ç¤¹¡£¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ê¤¼¤«ÎÞ¤¬¤³¤Ü¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£µ§¤ê¤È´ê¤¤¤¬¤³¤á¤é¤ì¤¿Ä¹²¬²Ö²Ð¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¡Èº£¡É¤ò·üÌ¿¤ËÀ¸¤¤ë1¿Í¤Î¾¯Ç¯¤È2¿Í¤Î¾¯½÷¤ÎÊª¸ì¤¬Éâ¤«¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¾¯Ç¯¾¯½÷¤¬Æü¡¹¤ò¤Ò¤¿¤à¤¤ËÀ¸¤¤ëÃæ¤ÇÌ¥¤»¤ë¤¤é¤á¤¤Ï¡¢²Ö²Ð¤Î¤è¤¦¤ËÈþ¤·¤¯¤È¤Æ¤âÂº¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ËÞÍÇ¤ÇÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤15ºÐ¤Î¤Ò¤È¤ê¤Î¾¯Ç¯¤¬¤Ò¤¿Áö¤Ã¤¿Àè¤Ç¡¢²áµî¤Èº£¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Ì¤Íè¤Þ¤ÇËÂ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¯¤µ¤Þ¤Ë¡¢±Ç²è´Û¤Ç²¿¤«¤ò´¶¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤é¤³¤ì°Ê¾å¤Î´î¤Ó¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼¹É®¤ÎÅÓÃæ¡¢¶öÁ³ÌÜ¤Ë¤·¤¿TVÈÖÁÈ¤Ëº´Æ£¾¡Íø¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£É½¾ð¤ä»ÅÁð¤Ë°ìÊýÅª¤Ë¡Ö¤Þ¤³¤Ä¡×¤È½Å¤Ê¤ëÉôÊ¬¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤«±é¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Ê¤ó¤ÆÌ´¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¸¶ºÚÇµ²Ú¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤Ë¡Ößê¡×¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤â¸¶ºî¼Ô¤Î¾¡¼ê¤Ê»×¤¤¹þ¤ß¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÎëÌÚ´ÆÆÄ¤ò¿®¤¸¡¢´°À®¤ò¿´¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
PROFILE
1976Ç¯8·î3ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô½Ð¿È¡£2007Ç¯¡¢¹ÖÃÌ¼Ò¤è¤ê¡Ø¤¢¤·¤¿¤Î»ä¤Î¤Ä¤¯¤êÊý¡Ù¤Ç¾®Àâ²È¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Æ±ºî¤Ï»ÔÀî½à´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ê±Ç²è²½¤µ¤ì¤¿¡£¥¨¥Ã¥»¥¤½¸¡Ø¥¤¥¿¤¯¤Ê¤¤¥ª¥È¥Ê¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î30¥ª¥ó¥ÊÆþÌç¡Ù¡ÊMAD KAORIÌ¾µÁ¡¿¼çÉØ¤ÈÀ¸³è¼Ò´©¡Ë¤ò·Ð¤Æ¡¢ËÜºî¤¬¾®ÀâÂè2ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¡§¤¢¤«¤â¤¯
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¤Ï±Ç²è¡¦¾®Àâ¤ÎÎ¾Êý¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¸¶ºî¡¦µÓËÜ¤ò²¿ÅÙ¤âÆÉ¤ß¸¶ºîÃ´Åö¤Î¿¿¸Í¹á¤µ¤ó¤ÎÊú¤¯³ÆÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ä¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¢¤½¤·¤ÆÄ¹²¬²Ö²Ð¤ËÂÐ¤¹¤ë²ò¼á¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ë°ìÈÖ»þ´Ö¤ò¤«¤±¤¿³Ð¤¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»ä¤Î³¨¤ò¤É¤¦³è¤«¤»¤Ð¿¿¸Í¹á¤µ¤ó¤Î²ò¼á¤ò¾å¼ê¤¯¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë²½¤Ç¤¤ë¤«¤ò¼ç´ã¤ËÃÖ¤¤Ä¤Ä¡¢¥¢¥Ë¥á±Ç²èÁ°Äó¤Î´ë²è¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÆ°¤«¤·¤ä¤¹¤µ¤ÈËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤ÊÍ×ÁÇ¤òÆÍ¤µÍ¤á¡¢É½¾ð¡¦È±·¿¡¦ÂÎ·¿¡¦°áÉþ¥Ç¥¶¥¤¥óÅù¥È¡¼¥¿¥ë¤Ç¸«¤Æ³Æ¿ÍÊª¤é¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÂ¤·Á¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±Ç²è¤Ï³Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î³§ÍÍ¤ò¿®¤¸´°À®¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢¥¥ã¥é¸¶°ÆÀ©ºî¸å¤Ë¥¤¥é¥¹¥ÈÀ©ºî¤ò¹Ô¤Ã¤¿¾®ÀâÈÇ¤Ç¤Ï±Ç²è¤È¤Ï¤Þ¤¿°Û¤Ê¤ë¡Ö¤Þ¤³¤Ä¡×¡Ößê¡×¤ò´¶¤¸¤ëÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤·µ¤¤¬¸þ¤¤¤¿¤é¤ª¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
PROFILE
¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼/¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡£¥³¥í¥Ê²Ò°Ê¹ß¤è¤ê³èÆ°³«»Ï¡£¿Í¤ÎÁ±°Õ¤ä½ã¿è¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¡¢º®¤¸¤êµ¤¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¹¥¤¡£¼ç¤Ê¾¦¶È¼ÂÀÓ¤Ë²Öß·¹áºÚ¡ØLove Me¡ÙMV¥¤¥é¥¹¥È(ê¥Ý¥Ë¡¼¥¥ã¥Ë¥ª¥ó)¡¢¡ØFUN¡ÇS PROJECT¡ß¥¨¥Ý¥¹¥«¡¼¥É¡Ù·ôÌÌ¥¤¥é¥¹¥È(ê´Ý°æ¥°¥ë¡¼¥×/ÂçÆüËÜ°õºþê)¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¡Öº£¡×¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¿ÞÏ¿¡ØILLUSTRATION2024¡Ù·ÇºÜ¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¡¦½é²»¥ß¥¯ÅùÃøÌ¾IP¸þ¤±¥¤¥é¥¹¥È¤òÃ´Åö¡£2026Ç¯Ãæ¤Ë½é¤Î¾¦¶È²è½¸¤ò´©¹ÔÍ½Äê¡£
´ë²è¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡§Çßß·Æ»É§
ºòÇ¯¤Î2025Ç¯¤ÏÀï¸å80Ç¯¤ÎÀáÌÜ¡¢Ëº¤ìµî¤é¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ëÀè¤ÎÂçÀï¤òÉ÷²½¤µ¤»¤Ê¤¤°Ù¤Ë²¿¤«´ë²è¤ò¹Í¤¨¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï2017Ç¯¤Î»ö¤Ç¤·¤¿¡£¶öÁ³¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Ä¹²¬¤Î²Ö²Ð¡¢¤½¤Î²Ö²Ð¤Ë¤Ï¶õ½±¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿ÍÃ£¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¡¢¾Æ¤±Ìî¸¶¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ä¹²¬¤ÎÉü¶½¤ÈË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ø¤Î°ÖÎî¤Î´ê¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤½¤Î»þ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ò±Ç²è¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢¸¶ºî¤Î¿¿¸Í¹á¤µ¤ó¤ËËÜ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤«¤ÈÁêÃÌ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢²÷¤¯°ú¤¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é¥³¥í¥Ê²Ò¤ò¶´¤ó¤Ç¡¢Ä¹¤¯¤ÎÇ¯·î¤¬³Ý¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤ÆÈ¯É½¤Ç¤¤ë»ö¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¼ç¿Í¸ø¤ÈÆ±Ç¯Âå¤ÎÊý¡¹¤Ë¸À¤¤¤¿¤¤»ö¤â¼«Í³¤Ë¸À¤¨¤Ê¤¤ÉÔ¼«Í³¤Ê»þÂå¤È¸½Âå¤Î¼«Í³¤µ¤òÈæ¤Ù¤ÆÄº¤¡¢À¿¤Èßê¤Î¤è¤¦¤ËÁ°¸þ¤¤ËÌ¤Íè¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¹Ô¤³¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¥Ã¥«¥±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤ÐÍÆñ¤¤¤Ç¤¹¡£ºÇ¸å¤Ë½Ð±é¤ò²÷¤¯°ú¤¼õ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡¢º´Æ£¾¡Íø¤µ¤ó¡¢¸¶ºÚÇµ²Ú¤µ¤ó¡¢´ÆÆÄ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢´ë²è¤Ë»¿Æ±¤·¤ÆÄº¤¤¤¿Á´¤Æ¤Î¿ÍÃ£¤Ë´¶¼Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
PROFILE
1956Ç¯9·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¥·¥ó¥¨¥¤Æ°²è¤Ë¤Æ¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤âÌ³¤á¡¢±Ç²è¡ØSTAND BY ME ¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¤Ç¤Ï¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤ÆÂè34²óÆ£ËÜ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£
¡üºîÉÊ¾ðÊó
¡Ø·¯¤È²Ö²Ð¤ÈÌóÂ«¤È¡Ù
2026Ç¯7·î17Æü¡Ê¶â¡Ë¸ø³«
º´Æ£¾¡Íø¡Êtimelesz¡Ë¡¡¸¶ºÚÇµ²Ú
¸¶ºî¡§¿¿¸Í¹á¡Ö·¯¤È²Ö²Ð¤ÈÌóÂ«¤È¡×¡Ê¾®³Ø´Û¡Ö¥¬¥¬¥¬Ê¸¸Ë¡×´©¡Ë
´ÆÆÄ¡§ÎëÌÚ·Å¡¡µÓËÜ¡§¿¹¤³¤¦¤Ø¤¤ ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÅÏÊÕÍµÆó¡¡¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¡§¤¢¤«¤â¤¯
´ë²è¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡§Çßß·Æ»É§¡¡µÓËÜ¸¶°Æ¡§ºÙÃ«¤Þ¤É¤«¡¿michi
´ë²èÀ©ºî¡§¥·¥ó¥¨¥¤Æ°²è¡¡¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§SynergySP¡¿¥¢¥ó¥µ¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª
ÇÛµë¡§¾¾ÃÝ¡¿¥·¥ó¥¨¥¤Æ°²è¡¡ÀëÅÁ¶¨ÎÏ¡§¥·¥ç¥¦¥²¡¼¥È¡¡¸å±ç¡§¿·³ã¸©¡¿Ä¹²¬»Ô¡¿¿·³ã¸©´Ñ¸÷¶¨²ñ
¡ã¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡ä
¡ÖËÜÅö¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Í¡¢»ä¤¿¤Á¡¼¡×
¹â¹»Æþ³ØÄ¾¸å¤Î¤¢¤ëÆü¡¢½é¤á¤Æ½Ð²ñ¤Ã¤¿Æ±µéÀ¸¤Îßê¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿²ÆÌÜÀ¿¡£
ßê¤ÏÍÄ¾¯¤Îº¢¤«¤éÁ¾ÁÄÊì¤è¤ê¡¢°ìËç¤Î²Ö²Ð¤Î³¨¤È¶¦¤Ë¡Ö¤¤¤Ä¤«²ÆÌÜÀ¿¤È½Ð²ñ¤¦¡×¤ÈÊ¹¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
À¿¤Ë¤Ï³Ð¤¨¤Î¤Ê¤¤¤½¤Î³¨¤ÎÈëÌ©¤òÃµ¤ëÀ¿¤Èßê¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¤«¤Ä¤Æ¸ò¤ï¤µ¤ì¤¿ÂçÀÚ¤Ê¡É¤¢¤ëÌóÂ«¡É¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡¼
¡ã¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡ä
ËÜºî¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ»°Âç²Ö²ÐÂç²ñ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤ÇÎãÇ¯¿ô½½Ëü¿Í¤Î¿Í¡¹¤¬ßê¤Ó¤ä¤«¤Ê²Ö²Ð¤ò´Ñ¤ËË¬¤ì¤ë¡¢¿·³ã¡ÖÄ¹²¬¤Þ¤Ä¤êÂç²Ö²ÐÂç²ñ¡×¡£¿·³ã¤«¤é±ó¤¯Î¥¤ì¤¿Åìµþ¤ËÊë¤é¤¹¹â¹»À¸¤ÎÀ¿¤Èßê¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂÇ¤Á¾å¤²²Ö²Ð¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿°ìËç¤Î³¨¡£Ææ¤Î³¨¤È±¿Ì¿¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯À¿¤Èßê¤Ï¡¢¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤ÎÃæ¤¢¤ëÁªÂò¤òÇ÷¤é¤ì¤Æ¤æ¤¯¡½¡½¡£
¿¿¸Í¹á¤Ë¤è¤ë¾®Àâ¡Ö·¯¤È²Ö²Ð¤ÈÌóÂ«¤È¡×¡Ê¾®³Ø´Û¡Ö¥¬¥¬¥¬Ê¸¸Ë¡×´©¡Ë¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è²½¡£¼ç¿Í¸ø¡¦²ÆÌÜÀ¿Ìò¤È¤·¤Æ¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ïtimelesz¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢ËÜºî¤¬¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è½é¼ç±é¤È¤Ê¤ëº´Æ£¾¡Íø¡£ºòÇ¯¤Ï¼ç±éºî¤ÎÉñÂæ¡Ö¥Ö¥í¡¼¥É¥¦¥§¥¤¡¦¥Ð¥¦¥ó¥É¡×¤Î¤Û¤«¡¢¥É¥é¥Þ¡Ö¥¢¥Ý¥í¤Î²Î¡×¡ÊMBS¡¦TBS¡Ë¤ËW¼ç±é¡¢º£Ç¯¤Ï±Ç²è¡Ø¶µ¾ì Reunion¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÇÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¼ç¿Í¸ø¤¬Îø¤¹¤ëßê¤ÎÀ¼¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¿·³¤À¿´ÆÆÄºî¡Ø¤¹¤º¤á¤Î¸ÍÄù¤Þ¤ê¡Ù¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦´ä¸ÍÎë²êÌò¤òÌ³¤á¤¿¤Û¤«¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ç¤Ï¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎËåÌò¡¢¥É¥é¥Þ¡Ö¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡¼¤á¤°¤ê¡¼¡×¤Ç¤Ï¿ðÂô¹â¹»¤«¤ë¤¿Éô¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼·î±ºÆäÌò¤ò±é¤¸¤ë¤Ê¤É¡¢ÏÃÂêºî¤Ø¤Î½Ð±é¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤¸¶ºÚÇµ²Ú¡£
Ä¹²¬¤ÎÌë¶õ¤Ëßê¤á¤¯²Ö²Ð¤Î²¼¡¢81Ç¯¤Î»þ¤ò±Û¤¨¤Æ¸ò¤ï¤µ¤ì¤¿ÌóÂ«¤È¤Ï¡¼¡£
°ìËç¤Î²Ö²Ð¤Î³¨¤¬¤Ä¤Ê¤°¡¢»þ¤ò±Û¤¨¤¿Ñ³¤¯¤âÀÚ¤Ê¤¤¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¾Ò²ð
²ÆÌÜÀ¿¡Ê¤Ê¤Ä¤á¤Þ¤³¤È¡¿CV¡§º´Æ£¾¡Íø¡Êtimelesz¡Ë¡Ë
15ºÐ¡¢ÆÃ¤Ë¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡×¤â¤Ê¤¤¡¢¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¤¤¤ëÉáÄÌ¤Î¹â¹»À¸¡£
¹â¹»¤ÎÆþ³Ø¼°¤Çßê¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¦¡£
ÍÕ»³ßê¡Ê¤Ï¤ä¤Þ¤¢¤¡¿CV¡§¸¶ºÚÇµ²Ú¡Ë
15ºÐ¡¢¤É¤³¤«±Æ¤¬¤¢¤ë½÷»Ò¹âÀ¸¡£³Øµé°Ñ°÷Ä¹¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÀ¸ÅÌ¤ËÊé¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
©±Ç²è¡Ö·¯¤È²Ö²Ð¤ÈÌóÂ«¤È¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
