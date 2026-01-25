『あんさんぶるスターズ！！』SELECTION 10 UNIT SONG「Fight Is Only Fate」配信開始！
大人気ゲームアプリ『あんさんぶるスターズ！！』からSELECTION 10 UNIT SONG「Fight Is Only Fate」がフルサイズで全世界一斉配信開始した。
くだらないなんて誰が決めた？俺だけのリアルを今、殴りつける。己の信念のため戦うエモーショナルなロックソング！
アプリユーザーからの投票によって決定したシャッフルユニット『下天衆』が贈る、ハードなロックサウンドに乞うご期待！
●配信情報
あんさんぶるスターズ！！ SELECTION 10 UNIT SONG
下天衆
「Fight Is Only Fate」
配信中
＜収録内容＞
01.Fight Is Only Fate
02.Fight Is Only Fate (Instrumental)
作詞：松井 洋平
作曲 / 編曲：近藤 圭一 (SUPA LOVE)
下天衆：南雲 鉄虎 (CV：中島 ヨシキ)、七種 茨 (CV：逢坂 良太)、大神 晃牙 (CV：小野 友樹)、天満 光 (CV：小林 大紀)、鬼龍 紅郎 (CV：神尾 晋一郎)、滝 維吹 (CV：小林 千晃)、ライカ (CV：照井 悠希)
配信リンクはこちら
https://bio.to/cfz3z8
(C) 2014-2019 Happy Elements K.K
