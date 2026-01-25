『あんさんぶるスターズ！！』SELECTION 10 UNIT SONG「Fight Is Only Fate」配信開始！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

大人気ゲームアプリ『あんさんぶるスターズ！！』からSELECTION 10 UNIT SONG「Fight Is Only Fate」がフルサイズで全世界一斉配信開始した。

くだらないなんて誰が決めた？俺だけのリアルを今、殴りつける。己の信念のため戦うエモーショナルなロックソング！

アプリユーザーからの投票によって決定したシャッフルユニット『下天衆』が贈る、ハードなロックサウンドに乞うご期待！

●配信情報

あんさんぶるスターズ！！ ⁠SELECTION 10 UNIT SONG

下天衆

「Fight Is Only Fate」

配信中

＜収録内容＞

01.Fight Is Only Fate

02.Fight Is Only Fate (Instrumental)

作詞：松井 洋平

作曲 / 編曲：近藤 圭一 (SUPA LOVE)

下天衆：南雲 鉄虎 (CV：中島 ヨシキ)、七種 茨 (CV：逢坂 良太)、大神 晃牙 (CV：小野 友樹)、天満 光 (CV：小林 大紀)、鬼龍 紅郎 (CV：神尾 晋一郎)、滝 維吹 (CV：小林 千晃)、ライカ (CV：照井 悠希)

(C) 2014-2019 Happy Elements K.K

