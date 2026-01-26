広島カープ小園海斗選手の妻・渡辺リサ、バスケユニフォーム姿の幼少期ショット公開「小さい時から可愛すぎる」「面影ある」と反響
【モデルプレス＝2026/01/26】TikTokやYouTubeなどでインフルエンサーとして活躍する“2児の母”渡辺リサが1月26日、自身のInstagramストーリーズを更新。幼少期のショットを公開した。
【写真】カープ小園選手の美人妻「すでに美人さん」可愛すぎる幼少期ショット
バスケットボールをプレイする姿をストーリーズに投稿していた渡辺。フォロワーからの「バスケ経験者なんですか？」というコメントを受け「小1〜中2まではちゃんとやってました」と回答。ピンクのバスケットボールのユニフォームに身を包み、ボールを脇に抱えたツインテールヘアの子どもの頃の写真を公開した。
この投稿に、「小さい時から可愛すぎる」「面影ある」「ピンクのユニフォーム似合ってる」「すでに美人さん」などという声が上がっている。
渡辺は2019年3月、当時交際していた男性との間に授かった第1子となる女児を出産。その後、2021年1月に相手を公表せずに結婚を発表し、9月には第2子となる女児を出産した。2022年11月には、夫がプロ野球・広島東洋カープの小園海斗選手であることを明かしている。（modelpress編集部）
◆渡辺リサ、幼少期のバスケユニフォーム姿公開
◆渡辺リサの投稿に反響
