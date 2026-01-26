日本一のミスターキャンパスを決めるコンテスト、準々決勝進出者発表【MR OF MR CAMPUS CONTEST 2026】
【モデルプレス＝2026/01/26】全国ミスターキャンパスの中から日本一のミスターキャンパスを決める「MR OF MR CAMPUS CONTEST 2026」の準々決勝進出者20人が発表された。
【写真】今年も美男子揃い“日本一のイケメン大学生”候補者20人のソロショット
◆「ミスターオブミスター2026」準々決勝進出者発表
同コンテストは、全国の大学で2025年度に開催されたミスターコンテストにてグランプリ・準グランプリを受賞した人が出場可能。準々決勝進出者は、2026年2月1日から開始される審査に参加。グランプリは、決勝（後半）へ進んだ出場者の中から決定し、賞金50万円他、メディア出演など豪華副賞が贈呈予定だ。
全国のミスキャンパスの中から日本一のミスターキャンパスを決める「MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST 2026」も同時開催中。
◆「MR OF MR CAMPUS CONTEST」とは
「MR OF MR CAMPUS CONTEST」は、2014年度より開催され、今回で12年⽬を迎える全国のミスターキャンパスの中から⽇本⼀のミスターキャンパスを決めるミスターコンテスト。昨年度グランプリは太田侑吾（慶應義塾大学）。過去出⾝者には副島和樹（俳優）、田淵累⽣（声優）、早瀬圭⼈（タレント、俳優）、草地稜之（「円神-エンジン-」メンバー）、⼭崎貴史（俳優）、新納直（タレント）、吉田翔⾺（「PRODUCE 101 JAPAN SEASON2」練習⽣）、高尾省吾（※「高」は正式には「はしごだか」／俳優、モデル）等がいる。（modelpress編集部）
◆「MR OF MR CAMPUS CONTEST 2026」開催概要
日時：2026年3月27⽇（金）
会場：Zepp Shinjuku（TOKYO）
表彰式MC：井上裕介（NON STYLE）
表彰式ゲスト：⼭賀琴子
表彰式プレゼンター：太田侑吾（ミスターオブミスター2025グランプリ）
出演者：「MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST 2026」ファイナリスト／「MR OF MR CAMPUS CONTEST 2026」ファイナリスト
主催：学⽣団体MARKS／株式会社エイジ・エンタテインメント
【Not Sponsored 記事】