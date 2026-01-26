人気TL実写ドラマ「セフレです」大胆発言から幾度のキスシーンへ 急展開に反響「ドキドキが止まらない」【教えてください、藤縞さん！】
【モデルプレス＝2026/01/26】俳優の古屋呂敏と女優のつじかりんが出演するDMM TVドラマ「教えてください、藤縞さん！」（毎週金曜深夜25：35〜独占配信中）の第3話が、23日に配信された。キスシーンに反響が寄せられている。＜※ネタバレあり＞
電子コミックス累計900万ダウンロード（分冊版を含む）を突破したロングセラー人気作の実写ドラマ化となる本作。男性経験ゼロのTL小説家・りお（つじ）は、編集者からリアリティ不足を指摘され窮地に陥る。悩むりおは、偶然拾った忘れ物を人質に取り、初対面の無愛想なイケメン銀行員・藤縞（古屋）に取材を申し込む。藤縞は断らせようと、あえて“実地指導”を提案するが、りおのまさかの即決により、2人だけの“極秘ラブレッスン”が幕を開ける。
藤縞のことで頭がいっぱいで、小説が手につかないりお。そんな時、イケメン編集者・吉埜光（島津見）に声をかけられ、流れでファッション誌のモデルに。不慣れながらも懸命なりおに、吉埜は惹かれ始める。
撮影後、吉埜に見送られるりおの前に、偶然にも藤縞が現れる。吉埜に藤縞との関係を尋ねられたりおは、パニックのあまり思わず「セフレです！」と紹介してしまう。「セフレが欲しかったらあいつになってもらえばいい」と突き放す藤縞だったが、藤縞に教えてほしいというりおの真っ直ぐな眼差しに突き動かされ、事態は急展開。
藤縞は彼女をホテルへ連れて行くと「おさらいしようか」と甘く囁き、キス。ジャケットを脱ぎ、りおを押し倒し情熱的に迫ると、そのまま幾度のキスを交わした。
このキスシーンを受け、ネット上では「唐突な“セフレ”発言から急展開」「甘い声とキスシーンにやられた」「不慣れでも頑張るりおが可愛い」「キスシーンが美しい」「ドキドキが止まらない」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
