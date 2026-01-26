山田裕貴の妹・山田麻生「ようやくカットできてうれしかった日」ヘアカット後の自撮り公開「美しすぎて見惚れる」「横顔も美人さん」の声
【モデルプレス＝2026/01/26】俳優の山田裕貴の妹でモデルの山田麻生が1月25日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを公開した。
◆山田麻生、ヘアカット後の自撮り披露
麻生は「ようやくカットできてうれしかった日」とヘアカットしたことを報告し、自撮りを公開。肩より上で切り揃えられた、丸みのある美しい金髪ボブスタイルを披露した。
この投稿は「最高に可愛い」「カットラインが綺麗」「美しすぎて見惚れる」「横顔も美人さん」「すごく似合ってる」と反響を呼んでいる。
◆山田麻生「山田裕貴のANN」出演で話題に
麻生は、2024年8月放送の兄・裕貴がパーソナリティーを務めるニッポン放送「山田裕貴のオールナイトニッポン」（毎週月曜深夜1時〜）に、父親で元プロ野球選手の山田和利さん（享年60）、母親とともに出演したことで話題を呼んでいた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】