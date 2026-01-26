メ～テレ（名古屋テレビ）

去年、愛知県一宮市で、妊娠9カ月の女性が車にはねられて死亡した事故をめぐる裁判が26日開かれました。

「おなかの中の胎児を人として認めてほしい」。遺族の訴えに検察側は…。

26日の名古屋地裁一宮支部。

交通事故で妊娠中の妻を亡くした遺族の姿がありました。

「妻を失った悲しみや娘の未来を奪われたことについて、悲しみや怒りは事故が起きた時からずっと変わっていない」(研谷友太さん・33歳)

研谷沙也香さん。交通事故によって、31歳の若さで亡くなりました。

妊娠9カ月の沙也香さんの後ろから車が…

事故があったのは2025年5月。

一宮市の住宅街で、路側帯を歩いていた沙也香さんの後ろから車が突っ込みました。

当時、妊娠9カ月だった沙也香さん。

救急搬送されたのち、緊急の帝王切開で子どもを出産しましたが、子どもを抱くことなく、2日後に息を引き取りました。

その時に生まれたのが、娘の日七未(ひなみ)ちゃんです。

日七未ちゃんは、事故の影響で脳に酸素が行きわたらず重い障害を負い、退院した今も意識のない状態が続いています。

当時、車を運転していたのは、近くに住む無職・児野尚子被告(50)。

去年9月の初公判では、起訴内容を認めています。

当初、起訴状に日七未ちゃんが明記されず

ただ起訴状には、事故当時おなかの中にいた日七未ちゃんについては明記されていませんでした。

日本の刑法では原則として、胎児は「母体の一部」とみなされるためです。

友太さんは日七未ちゃんに対する過失運転致傷罪も含めるよう、検察に訴因変更を求め、去年9月、11万人余りのオンライン署名を名古屋地検に提出。

検察も、日七未ちゃんが受けたダメージの状況などについて、補充捜査することを明らかにしていました。

「起訴状を見たときに、一切名前が入っていない。重度の障害を持って生まれた娘・日七未が被害者として扱われない現状は、到底受け入れられるものではありません」(友太さん)

検察は胎児を「人」とみなすのか、どのような判断を下すのでしょうか。

起訴状に追記、判決で考慮するよう主張

1月26日に開かれた、2回目の裁判。

検察は冒頭、起訴状に「お腹にいた胎児に胎児機能不全を生じさせる循環不全などの傷害を負わせた」の一文を追記。

日七未ちゃんへの被害についても、判決で考慮するよう主張しました。

しかし、日七未ちゃんに対する過失運転致傷罪の適用は見送られることに――。

児野被告は、追記後の起訴内容についても認めています。