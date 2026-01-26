FREESTYLE Smoky Transparent

THT Japanは、MONDO BY DEFUNCのFREESTYLEシリーズから、ワイヤレスヘッドフォンの限定エディション「FREESTYLE Smoky Transparent」を発売した。一部ライフスタイルショップ、公式オンラインショップ、Dawaina 楽天市場店にて数量限定で販売中。販売価格は14,800円。

スウェーデンのストリートカルチャー・音楽レーベル“Monza Music Entertainment”とスウェーデンの大手ストリートカルチャープラットフォーム“Dopest”、オーディオブランド“defunc”の3社が手を組んだのがMONDO BY DEFUNC。

FREESTYLE Smoky Transparentの限定エディションには、気分やスタイルに合わせて付け替えが楽しめる3色(グレー/オレンジ/イエロー)のイヤーパッドが付属。その日の気分やコーディネートに合わせて、イヤーパッドを付け替えながら自分らしいスタイルを楽しめる。

イヤーパッド グレー

イヤーパッド オレンジ

イヤーパッド イエロー

’80年代を想起させるレトロフューチャーデザインが特徴。深い低音を実現する36mmドライバーを搭載し、「ポップなデザインを裏切るファットな低域とクリアの音場を実現した」という。

約68gと軽量ボディと厚みのあるイヤーパッドを組み合わせ、長時間付けていても疲れにくいデザインを採用。最大22時間再生、最大通話20時間の長時間使用が可能。両側の回転コントローラーによる直感操作ができる。

専用アプリを用いて、デバイスコントロール、イコライザー設定なども行なえる。