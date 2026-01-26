「金持ってこい」東大大学院教授（62）逮捕　便宜図る見返りに銀座クラブ等で接待受けたか…要求は金銭強要にエスカレート

東京大学大学院の教授が、共同研究で便宜を図る見返りに高級クラブなどで接待を受けたとして逮捕された事件。

関係者への取材により、接待を乱暴な口調で求める内容のやりとりが明らかになった。

日本化粧品協会関係者：

「お金を早く持ってこい」とか、具体的に金額も…。

「支払総額は約2000万円ぐらい」

収賄の疑いで逮捕されたのは、東京大学大学院の教授で皮膚科医の佐藤伸一容疑者（62）。

部下だった46歳の元特任准教授の男も、同様の疑いで書類送検された。

「みなし公務員」にあたる2人。

日本化粧品協会との共同研究内容の選定などで便宜を図った見返りに、佐藤容疑者は180万円相当の接待を受けた疑いが持たれている。

佐藤容疑者らが共同研究を行っていたのは「CBD（カンナビジオール）」と呼ばれる物質。

この物質を使った化粧品の販売を検討していた日本化粧品協会の代表理事が、権威を求めて佐藤容疑者と接触し、共同研究を要望したことから関係がスタートした。

接待は、研究を推進してもらうための見返りだったとみられている。

日本化粧品協会関係者：

（佐藤容疑者らから）高級料理店のリストみたいなものが送られてくるんです。基本的に地域は銀座を限定されて。（1回の会食が）3人で行ったら、だいたい10万円から15万円。（クラブでの）飲みが絶対50万円ぐらい超えるようなイメージですよね。（これまでの支払総額は）約2000万円ぐらいですかね。

その後、元特任准教授の男が独立した際などに、要求は金銭を強要する内容にエスカレートしたという。

日本化粧品協会関係者：

簡単に言うと“上納金”。「ポケットに入るお金を持ってこい」ということです。具体的に金額も「1500万で祝っていたやつを1300万でいいでしょうね」とか…。

警視庁は、佐藤容疑者の認否について明らかにしていない。

（「イット！」 1月26日放送より）