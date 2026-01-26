「日本プロ野球名球会SP inハワイ2026」が25日、BS日テレで午後4時から放送され、名球会理事長を務める古田敦也氏（60）をMC役に立てたスペシャルインタビューが実現。巨人の阿部慎之助監督（46）が先輩たちを前に“本音”を連発した。

元阪神監督・金本知憲氏（57）、元中日監督・谷繁元信氏（55）、そして元ヤクルト監督でもある古田理事長と監督経験者4人での座談会。

2027年シーズンからセ・リーグでも導入されることが決まったDH制度について古田理事長から聞かれた時だった。

阿部監督はDH制導入前の現在について「（先発投手が）3点取られて5回ぐらいにビハインドだったら（代打を出して）代えないといけないんで」と投手交代したくなくてもせざるを得ないと言及。

「DH制だったら、そこから（まだ）行けるんですよね。もし完投しました、それで負け投手になりました、けど投げ切ったからっていって彼の成長があると思うんですよね、ピッチャーは。だから（今は）それができないんで。来年（2026年）はそれを踏まえて目標は完投にするぞ、と。うちはマルティネスとか大勢とか後ろいるんですけど。それをあてにしないっていうのを目標にしようっていうのは言ってるんですよね、再来年（2027年）のためにっていう」と先発投手の完投を目標に掲げていた。