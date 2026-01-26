アニメ「タッチ」上杉達也役などで知られる声優の三ツ矢雄二（71）が26日までに更新されたYouTube「街録ch〜あなたの人生、教えて下さい〜」に出演。約10年前にうつ病と診断されていたことを告白した。

三ツ矢は、2017年1月にテレビ番組でゲイであることを公表。大きな反響を呼んだ。性自認を告白する以前は、バラエティ番組でオネエキャラとして人気を博したが、「（番組で性自認は）どっちなんですかって言われたから、“グレーゾーンでお願いします”って言ったらグレーゾーンっていう言葉が一人歩きしてしまった。それで放送作家さんが面白いって言うんで使ってくれるようになって、バラエティで忙しくなっちゃった」と説明した。

しかしながら、本職の声優業とタレント業で「1年間に休みが4日しかない」という過酷な日々を経験。心身のバランスを崩し「それで僕、うつ病になっちゃった」と激白した。

主治医からは最低でも1年は休養するように諭されたため、「バラエティは単発でオファーが来るわけだから断ればいいわけじゃないですか。だけどアニメーションはレギュラーでやっていたので、プロデューサーを呼んで“うつ病になってしまったので降板させてください”と。それで番組を全部降りることにしたんです」と明かした。

三ツ矢は61歳の時に1年間休養したと告白。休養期間中を振り返り、「よかった、休めるという感じだった。声優の仕事もいろいろやってきて、爪痕は残せたから、後はのんびりゆっくりやっていけばいいやと思っていました」と明かしていた。