演歌歌手の彩青（23）が26日、東京・江東区の辰巳新道で、新曲「門前仲町の恋ざくら」新曲発売記念取材会に出席した。

細川たかし（75）の弟子として19年6月、16歳でデビュー。8枚目となる新曲は、江戸情緒あふれる深川・門前仲町を舞台に、季節が移ろいゆく中で、彼女と見た桜並木に思いをはせる姿を歌う恋歌だ。

弱冠16歳でのデビューから今年で7年目。これまでを「ずっと1年が続いてるような感覚」と形容した。今年24歳は年男で、大厄を迎える。だが、「1つ文字を変えて、大きな役目“大役”の年となるように張っていきたいなと思います」と胸を張った。

そして、目標には単独コンサートの開催を挙げた。師匠とともになど、ステージを踏む機会は多いが、「まだ彩青単独のコンサートはファーストコンサートだったり、5周年記念の時ぐらいです」とし、「演歌、歌謡曲、そして民謡、三味線と、日本の伝統音楽を広めていくために、また、彩青単独コンサートをたくさんさせていただけるようにしっかりと頑張っていきたい」と意気込んだ。

その先にある大きな目標には“紅白”を掲げた。師匠の伴奏で舞台に立ったことはある。「本当に大きな夢として」と前置きをした上で、「師匠が立たれたあのセンターに歌手彩青として立たせていただいて、歌わせていただけるように、一生懸命頑張っていきたいなと思っております」と折り目正しく、そして力強く語った。