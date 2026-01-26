【小僧寿し】1000円でお釣りがくるなんてお得すぎん...？「ガツ盛スペシャルフェア」は1月26日開始。
持ち帰りすし店の「小僧寿し」は、2026年1月26日から30日までと2月2日から6日までの平日限定で「ガツ盛スペシャルフェア」を開催しています（2月3日の節分と休業日を除く）。
満足感もばっちりで999円
1月26日から30日と、2月3日を除く2月2日から6日までの9日間限定で、お得なフェアを開催しています。
お腹いっぱい楽しみたい日はもちろん、家族での食事にもぴったりな商品3種が登場。すべて999円のお得価格で販売中です。
・ガツ盛スペシャル16貫
まぐろ・サーモン・えび・いか・こはだ・ねぎまぐろ・玉子など、定番人気ネタをバラエティ豊かに盛り込んだ豪快な一皿です。
・まぐろガツ盛16貫
まぐろ好きにはたまらないラインアップ。まぐろの旨味を存分に堪能できる盛り合わせです。
・ガツ盛海鮮丼
まぐろ・サーモン・えび・まぐろたたきなどの海の幸を贅沢に盛り付けた、食欲そそるビジュアルの海鮮丼です。
各店舗の準備数がなくなり次第終了します。
「ガツ盛スペシャルフェア」は、2月3日の節分と休業日は対象外です。また、一部地域および店舗によって未実施の場合や、内容・金額が異なる場合があります。
詳細は公式サイトから確認できます。
※価格はすべて税込です。
東京バーゲンマニア編集部