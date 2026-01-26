【小僧寿し】1000円でお釣りがくるなんてお得すぎん...？「ガツ盛スペシャルフェア」は1月26日開始。

持ち帰りすし店の「小僧寿し」は、2026年1月26日から30日までと2月2日から6日までの平日限定で「ガツ盛スペシャルフェア」を開催しています（2月3日の節分と休業日を除く）。

満足感もばっちりで999円

1月26日から30日と、2月3日を除く2月2日から6日までの9日間限定で、お得なフェアを開催しています。

お腹いっぱい楽しみたい日はもちろん、家族での食事にもぴったりな商品3種が登場。すべて999円のお得価格で販売中です。

・ガツ盛スペシャル16貫

まぐろ・サーモン・えび・いか・こはだ・ねぎまぐろ・玉子など、定番人気ネタをバラエティ豊かに盛り込んだ豪快な一皿です。

・まぐろガツ盛16貫

まぐろ好きにはたまらないラインアップ。まぐろの旨味を存分に堪能できる盛り合わせです。

・ガツ盛海鮮丼

まぐろ・サーモン・えび・まぐろたたきなどの海の幸を贅沢に盛り付けた、食欲そそるビジュアルの海鮮丼です。

各店舗の準備数がなくなり次第終了します。

「ガツ盛スペシャルフェア」は、2月3日の節分と休業日は対象外です。また、一部地域および店舗によって未実施の場合や、内容・金額が異なる場合があります。

詳細は公式サイトから確認できます。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部