伊藤 蘭が、4枚目のオリジナルアルバム『Bright on』を4月1日にリリース。あわせて、アルバムより「Dance on! Love on!」を先行配信し、同楽曲のMVを公開した。

本アルバムは、3rdアルバム『LEVEL 9.9』以来、約2年8カ月ぶりの新作に。先行配信された「Dance on! Love on!」は、スタイリッシュでダンサブルなディスコサウンドと歌詞の世界観で、伊藤の明るさと華やかさを表現している。

また、同アルバムは音楽プロデューサーで作曲、編曲家の本間昭光がプロデュースを担当。伊藤の過去3枚のアルバムすべてに楽曲提供しているトータス松本、wacci 橋口洋平（演奏にはwacci全員が参加）、川崎鷹也、亀井登志夫、そして本間昭光自身も5曲を提供し参加している。

「恋するリボルバー」でも歌詞提供したjamは4曲の歌詞、「美しき日々」で作詞提供したいしわたり淳治は2曲の歌詞を提供。編曲はすべて本間昭光が担当している。

通常盤には全9曲が収録されるほか、初回限定版にはボーナストラックの「風にのって～Over the Moon」「大人は泣かない」2曲を含む11曲が収録され、MVを収めたBlu-rayが付属となる。

（文＝リアルサウンド編集部）