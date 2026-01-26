ウォリアーズのステフィン・カリーがシーズン通算得点でNBA歴代19位タイへ浮上

1月26日（現地時間25日、日付は以下同）。ゴールデンステイト・ウォリアーズは、敵地ターゲット・センターでミネソタ・ティンバーウルブズ相手に111－85で快勝し、ウェスタン・カンファレンス8位の26勝21敗とした。

ジミー・バトラー3世が右ヒザ前十字靭帯断裂のため戦線離脱後、ウォリアーズは2連敗を喫していたのだが、ウルブズ戦では今シーズン最多の20スティールを奪い、計26本のターンオーバーを誘発して25得点を記録するなど、試合の大部分でリードを保持した。

この日はステフィン・カリーが26得点7アシスト4スティール、モーゼス・ムーディーが19得点8リバウンド2ブロック、ブランディン・ポジェムスキーが12得点5リバウンド6アシスト4スティール、ディアンソニー・メルトンが12得点3リバウンド4アシスト、アル・ホーフォードとウィル・リチャードがそれぞれ10得点をマーク。

そして、キャリア17年目のカリーはレギュラーシーズン通算2万6397得点に到達。ジョン・ハブリチェック（元ボストン・セルティックス／2万6395得点）を抜き、ポール・ピアース（元セルティックスほか／2万6397得点）と並び、NBA歴代19位タイへと浮上した。

アウェー4連戦中のウォリアーズは、翌27日にもウルブズ戦、29日にユタ・ジャズ戦が組まれている。

【動画】ウルブズ戦で26得点を奪ったカリーのハイライト





