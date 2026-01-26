ファッションのアクセントに。Francfrancが新作“チャーム”アイテムが登場

ライフスタイルを提案するインテリアブランド「Francfranc（フランフラン）」は、暖かくなる春の季節に向けて、お出かけ気分を盛り上げる新作エコバッグ・ボトル・タンブラーを、全国のFrancfranc店舗にて1月23日より※1 順次展開しています。

一見エコバッグに見えないデザインで、スタイリングのアクセントになる「バッグチャームエコバッグ」や、マイボトルを楽しめるトレンドの“チャーム付きアイテム”が登場。ファッション性に優れ、自分らしいアレンジや遊び心を楽しめる新作アイテムを紹介します。

※1：一部店舗では1月21日より、Francfrancオンラインショップでは1月22日より順次先行展開。また、Francfranc BAZAR（アウトレット店舗）では取り扱いがありません。

公式オンラインショップ 商品ページ：https://francfranc.com/collections/charm-series

■チャームのように持ち運べるエコバッグ

一見エコバッグが入っているとは思えない新発想デザインの「リボン型」や、アクセサリー感覚で遊び心を楽しめる新デザインが登場！

ファッションアイテムとしても楽しみながら、日常のおでかけから急な買い物までスマートに対応できるアイテムです。

【商品名】バッグチャームエコバッグ リボン

【種類】ゴールド／ライトピンク／ブルー／シルバー

【価格】各1,800円

【商品名】バッグチャームエコバッグ バイカラーウェーブ

【種類】ピンク／グレー

【価格】各1,800円

【商品名】バッグチャームエコバッグ ジュイ

【種類】ピンク／グリーン

【価格】各1,800円

【商品名】バッグチャームエコバッグ ハードタイプ ハート

【種類】ゴールド／シルバー

【価格】各2,200円

【商品名】バッグチャームエコバッグ ハードタイプ シェル

【種類】ブルー／シルバー

【価格】各2,200円

チャームにいれて持ち運びができる、コンパクトなエコバッグ。バッグチャームのように外側につけられる仕様のため、バッグの中でかさばらずスマートに携帯できます。

中のエコバッグは、コンビニのお弁当などがすっきり収まるサイズ感で、ちょっとした買い物におすすめ。雨の日にも安心して使える撥水加工付きで、日常使いに便利なアイテムです。

チャーム部分は、ハンドバッグやトートバッグの持ち手に付けやすい手のひらサイズ。いつものバッグに付けておけば、急な買い物にもさっと対応できます。

「リボン型」は、一見エコバッグが入っているとはわからないデザインで、ファッションアイテムとして楽しめるのが魅力。トレンドの「ジュイ」「バイカラーウェーブ」デザインは、使いやすいベーシックな形状で、さまざまなスタイルに馴染みます。

「ハードタイプ」は、キラキラとした硬質素材を使用することで、より一層アクセサリー感覚で楽しめるバッグチャームに仕上げました。

■チャーム付きで楽しむボトル・タンブラー

“チャーム付きアイテム”に、ステンレスボトルが新たに追加！ タンブラーは、カラーラインアップをリニューアル。

取り外し可能なチャームを好みのものに付け替えることで、自分らしいアレンジのマイボトルを楽しめます。

【商品名】チャーム ステンレスボトル 350ml・500ml

【種類】ホワイト／ピンク／ブルー／グレー

【価格】350ml：各2,500円・500ml：各3,000円

【商品名】チャーム ステンレスタンブラー

【種類】ホワイト／ピンク／ブルー／グレー

【価格】各2,600円

チャーム付きのステンレスボトル・タンブラー。トレンドのパールリボンやハートデザインを取り入れた、遊び心のあるデザインが魅力です。

ドリンクを飲むたびに揺れるチャームが、日常にちょっとした楽しさを添えてくれます。デフォルトでチャーム付きのため、コーディネートに迷うことなく使えます。

また、チャーム部分は取り外し可能なので、好みのチャームに付け替えてカスタマイズも可能。トレンドの“じゃら付け”も楽しめて、自分だけのマイボトルに仕上げられます。

※商品名、価格、仕様は変更される可能性があります。また、配送状況により展開日は予告なく変更になる可能性があります。

（エボル）