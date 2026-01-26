とろける食感がたまらん。話題の生ドーナツ専門店に待望の新フレーバー登場

Food Seed運営の「POTERI BAKERY -TOKYO- 横浜店」では3種類の新フレーバーを販売開始し、また全てのゲストに安心して楽しんでもらえる「ハラル認証」を取得しました。

1月19日より、これまでのラインナップに代わり、和と洋の魅力を詰め込んだ待望の新メニューが登場しています。

■1月19日解禁！ 個性が光る「新フレーバー3種」

Food Seedが運営する、とろける食感で話題の生ドーナツ専門店「POTERI BAKERY -TOKYO- 横浜店」では「1日300個限定」「賞味期限はわずか24時間」という徹底したこだわりはそのままに、個性豊かな3種類の新フレーバーを季節の移ろいとともに登場させます。

1月19日よりの案内は下記6種類です。

◇【エクレア】Eclair 590円

〜至福のエクレア体験〜

ドーナツで味わう、至福のエクレア体験。

ほろ苦いもちもちのココア⽣地に、⾃慢の特製カスタードをたっぷりと。

仕上げにかけた少しビターなチョコが全体をキリッと引き締め、まるで上質なエクレアのような贅沢な満⾜感を届けます。

An Eclair Reimagined: The Ultimate Bliss.

Bittersweet, chewy cocoa dough filled with our signature custard. Finished with a touch of dark chocolate for a crisp, refined flavor, it delivers the luxurious satisfaction of a fine eclair.

◇【きなこ】Soybean Flour 550円

〜きなこ好きに捧ぐ王道〜

きなこ好きに捧ぐ、ふんわり⾹る和の王道。

特製カスタードときなこが織りなす、絶妙な⻩金バランス。中にはクリーム、外にはふんわりと纏わせたきなこ。ひと⼝ごとに芳醇な⾹ばしさが⼝いっぱいに広がる、まさに「きなこ好き」のための正解です。

For the Kinako Soul:

The Heart of Japanese Flavor. A golden balance of special custard and roasted soybean flour.

Creamy on the inside and dusted with kinako on the outside, its rich, toasted aroma is the definitive answer for every kinako lover.

◇【黒ゴマ】Black Sesami 550円

〜和洋折衷の品格〜

⾹ばしさが際立つ、和洋折衷の品格。

濃厚な練りゴマを贅沢にブレンドした特製クリームが、もちもちの⽣地から溢れ出します。散りばめた黒ゴマの弾ける食感と凛とした⾵味。

和の趣と洋の華やかさが響き合う、どこまでも上品で奥深い美味しさです。

Fragrant Sophistication:

A Modern Japanese Classic. Rich black sesame cream overflows from our signature chewy dough.

With a popping texture and bold aroma, this elegant fusion of East and West offers a deep, refined deliciousness.

◇【ブリュレ】Brulee 490円

〜人気No.1〜

揺るぎない人気No.1

丁寧に仕上げられたキャラメリゼのパリッとした心地よい食感と、たっぷりと詰まった

特製カスタードクリームの濃厚なコク。

ひと⼝ごとに感じる「パリッ＆とろっ」。

クレームブリュレのような贅沢なハーモニーを楽しめます。

The Crème Brûlée Experience.

Our undisputed No.1. This decadent fresh donut is generously filled with our special house-made custard cream and finished with a crispy, caramelized sugar crust.

It delivers the satisfying ‘crack’ and rich flavor of a crème brûlée in every glorious bite.

◇【ラズベリー】Raspberry 590円

〜めざましテレビでも紹介された人気商品〜

華やぐ⽢酸っぱさ、絶妙な調和。

ラズベリーの⾹り弾ける⽢酸っぱく華やかな特製カスタードクリームをたっぷり詰めました。

トッピングの爽やかなグレーズが、ラズベリーの明るい酸味と優しい⽢さをひとつにまとめ、繊細で絶妙なバランスを⽣み出します。

Bright, Sweet, and Beautifully Balanced.

A fresh donut bursting with a vibrant,tangy-sweet raspberry custard cream.

The bright, refreshing acidity and gentle sweetness of the topping glaze create a delicate and irresistible balance.

◇【ピスタチオ】Pistachio 590円

〜贅沢ナッツの極上ご褒美〜

希少なイラン産ピスタチオ「スーパーグリーン」を使った濃厚な特製クリームがぎっしり。

⼝に入れた瞬間に広がる、奥深く芳醇な⾹りと本格的なピスタチオのコクを堪能してください。

違いのわかるユーザーのための、極上の逸品です。

A Luxurious, Nutty Indulgence.

Packed with a rich cream made from rare Iranian “Super Green” pistachios. Savor the deep, aromatic fragrance and profound richness of authentic pistachio flavor. An exquisite treat for the discerning palate.

■♦すべてのゲストへ安心を。「ハラル認証」取得

同店は、一般社団法人ジャパン・ハラール・ファンデーションより「ハラル認証（オールフード・ハラール）」を取得しました。

増加するムスリム旅行者にも、日本のスイーツを安心して楽しんでほしい。その想いから、食材の仕入れ、管理、調理工程のすべてを厳格に見直しました。店内の全メニューがハラル対応となっています。

「多文化共生」の実現を目指して 従来のファンのユーザーはもちろん、多様な文化的背景を持つすべての人々へ。POTERI BAKERYは、食を通じて笑顔の輪を広げていきます。

◇店舗情報

店舗名：POTERI BAKERY -TOKYO- 横浜店

所在地：神奈川県横浜市西区南幸1-2-3 共立ビルB1F

アクセス：横浜駅西口もしくは北口から徒歩1分

営業時間：12:00〜21:00

公式Instagram：https://www.instagram.com/poteribakery_yokohama/

Google：https://share.google/lfZzYAUHrxnwVaLAO

食べログ：https://tabelog.com/kanagawa/A1401/A140101/14100831/

