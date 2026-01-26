今だけの味わい。セブン‐イレブンからバレンタインに向けてチョコアイス2種を限定発売

セブン‐イレブン・ジャパンは1月27日より、バレンタインに向けて「セブンプレミアム 生チョコバー スイートバニラ」（289.44円）と「白いダースのパフェアイス」（257.04円）を数量限定で順次発売します。

■「白いダース」とのコラボアイスも登場

「セブンプレミアム 生チョコバー スイートバニラ」は、チョコレートコーティングを施したバニラアイスの中に、カカオ感が楽しめる生チョコソースが入っています。

バニラアイスは「タヒチ産バニラ」をイメージした華やかな香りと味わいが特長とのことです。

「白いダースのパフェアイス」は、森永製菓の「白いダース」とコラボしたパフェアイス。ミルク風味のソース、ホワイトクランチ、クリーム風味とキャラメリックな味わいの2層によるバニラアイス、パリパリホワイトチョコで組み合わせています。

ホワイトクランチによるトッピングもポイントです。

■商品概要

商品名：セブンプレミアム 生チョコバー スイートバニラ

価格：289.44円

販売メーカー：ロッテ

商品名：白いダースのパフェアイス

価格：257.04円

販売メーカー：森永製菓

発売日：1月27日〜順次

販売エリア：全国

（フォルサ）