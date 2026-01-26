ふわもこ＆キラキラ素材。OPAQUE.CLIPとハローキティのコラボアイテムが新登場

アルカスインターナショナルが展開するレディースのファッションブランド「OPAQUE.CLIP（オペーク ドット クリップ）」は1月29日、サンリオの「HELLO KITTY」とのコラボアイテムを、一部対象店舗ならびにオンラインストアで発売します。

■モノトーンやレオパード柄でかわいさの中に大人っぽさもプラス

今回のコラボには、新アイテムがふわもこ＆キラキラ素材で登場。昨年のコラボレーションで大人気だったアイテムに、アップデートバージョンも加わりました。ポーチやバッグのファスナー引手はりんご型になっており、細部までこだわりが光ります。

「【ハローキティ】キラふわフェイス型シェルポーチ」のポイントは、お顔型のポーチに付いたぷっくりかわいい立体リボン。マチ付きで収納力も抜群の可愛さです。

「立体フェイスプリントシェルポーチ」は、ハローキティのお顔が立体的にプリントされた使いやすいサイズのシェル型ポーチ。モノトーンやレオパード柄で大人っぽく仕上げました。

「2WAY立体フェイスプリントミドルバッグ」は、大人も使いやすいモノトーンカラーやレオパード柄で、ロゴ入りストラップが目を引くバッグ。500mlペットボトルが収まるサイズで、肩掛けも可能です。

「立体フェイスプリントスクエアポーチ」は、ティッシュやリップの収納に便利なサイズ。トレンドのレオパード柄など、大人も持ちやすいデザインです。

「晴雨兼用折りたたみ傘」は、持ち手がキティのお顔になった遊び心ある一本。縁のスカラップ刺繍や高い遮光性など機能性も抜群です。

「晴雨兼用裏側プリント折りたたみ傘」は、裏面にリボン柄をあしらったコンパクトな傘。シンプルな外見と内側の華やかさが大人可愛いデザインです。

「ワンポイント刺しゅう入り裏毛プルオーバー」は、ハローキティのアイコンでもあるリボンモチーフを、胸元に刺繍したプルオーバー。左袖口にも、ハローキティがさりげなく刺繍されています。モノトーン展開で、幅広いボトムスに合う万能な一着です。

■商品概要

商品名：【ハローキティ】キラふわフェイス型シェルポーチ

価格：3,479円

商品名：【ハローキティ】立体フェイスプリントシェルポーチ

価格：3,479円

商品名：【ハローキティ】2WAY立体フェイスプリントミドルバッグ

価格：5,479円

商品名：【ハローキティ】立体フェイスプリントスクエアポーチ

価格：2,479円

商品名：【ハローキティ】晴雨兼用折りたたみ傘

価格：4,979円

カラー：オフホワイト（本体：ホワイト、持ち手：ブラック）、ブラック（本体：ブラック、持ち手：ホワイト）、ベージュ（本体：ベージュ、持ち手：ホワイト）

商品名：【ハローキティ】晴雨兼用裏側プリント折りたたみ傘

価格：4,479円

カラー：アイボリー (裏側プリント：ホワイト)、ブラック (裏側プリント：グレー)、ピンク (裏側プリント：ピンクベージュ)

商品名：【ハローキティ】ワンポイント刺しゅう入り裏毛プルオーバー

価格：4,979円

カラー：オフホワイト（#003）、ライトグレー（#012）、ブラック（#019）

（フォルサ）