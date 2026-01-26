「もう日韓戦は諦めるべきでは…」「韓国、超緊急事態！」侍ジャパン超豪華メンバーに恐れ慄く韓国メディア

これだけのメンバー構成であれば、日韓戦は最初から諦めなければならないかもしれない。WBCに向けてメジャーリーガー8人含む29人が確定した侍ジャパンに韓国メディアが恐れおののいている。

【写真】ド迫力の“開脚”も！韓国プロ野球“美脚美女”の大胆始球式

『OSEN』は1月26日、「韓国、超緊急事態！日本が超豪華代表メンバー公開、山本もWBC確定→メジャーリーガーだけで8人」と題した記事で侍ジャパンのメンバー発表に言及した。

侍ジャパンはこの日、来る3月のWBCに出場予定のメンバー29人を発表した。昨年12月から2回にかけて19人を先行発表していたが、今回新たに、昨季ワールドシリーズMVPの山本由伸（ロサンゼルス・ドジャース）をはじめ岡本和真（トロント・ブルージェイズ）、村上宗隆（シカゴ・ホワイトソックス）、鈴木誠也（シカゴ・カブス）など現役メジャーリーガー4人含む10人が伝えられた。

残る6人はすべて国内組で、小園海斗（広島東洋カープ）、郄橋宏斗（中日ドラゴンズ）、中村悠平（東京ヤクルトスワローズ）、北山亘基（北海道日本ハムファイターズ）、宮城大弥（オリックス・バファローズ）、曽谷龍平（オリックス・バファローズ）が名を連ねた。

井端弘和監督（写真提供＝OSEN）

大谷翔平（ロサンゼルス・ドジャース）、菊池雄星（ロサンゼルス・エンゼルス）、松井裕樹（サンディエゴ・パドレス）、昨年ボルティモア・オリオールズでプレーした菅野智之（FA）は、WBC出場をすでに早い段階で確定させている。これにより、侍ジャパンの現役メジャーリーガーは8人となった。現在までに発表された選手は計29人で、30人を埋める残り1人は、来月6日の最終エントリー提出を前に決定される。

侍ジャパンは2月中旬に宮崎でキャンプを実施し、WBCに向けた準備を進める。メジャーリーガーたちは宮崎キャンプ終了後、バンテリンドーム ナゴヤで行われる中日との強化試合から合流する可能性が高く、最初の実戦は3月にオリックス、阪神タイガースと行う強化試合になる見通しだ。

前回王者の日本は、今回のWBCで韓国、チェコ、オーストラリア、台湾と同じプールCに入った。同プールの試合はすべて東京ドームで、運命の“日韓戦”は3月7日に行われる。

（記事提供＝OSEN）