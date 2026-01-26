一見、業務は順調に進んでいるように見えていても、重要な課題が先送りされてしまっている……。そんな“思考停止”状態に陥っている組織にはどんな特徴があるのだろうか。

意思決定が早いリーダーが

やっている「2つの大切なこと」

リーダーの重要な仕事の一つが、意思決定です。

意思決定が早い組織は、すぐに行動することができ、課題を先送りすることがありません。

リーダーが意思決定するためには、情報が必要です。ミーティングの議事録や、メンバーがチャットで議論している内容など、自ら情報を集めます。1on1などで直接話を聞くことも有効です。

このようにして、まずは知っていることを増やす。これが判断材料になります。

もう一つ、判断の軸も必要です。つまり、何を目的にするかで、意思決定の内容は変わってきます。その明確な軸を持っていることも、素早い意思決定には欠かせない要素です。

「検討します」は

仕事をしていないのと同義

一方で、停滞している、思考停止状態に陥っている組織では、リーダーの意思決定がきちんとできていません。

「検討します」の比率が高まってきたら要注意。検討ではなく、決めるのがリーダーの仕事です。

そのほかにも、「前例がないから」「今はまだ早い」などと漠然とした理由で止まるプロジェクトが出てきたら、組織が思考停止に陥っている兆候といえるかもしれません。

石倉秀明（いしくら・ひであき）

山田進太郎D&I財団 COO。2005年に株式会社リクルートHRマーケティング入社。その後、リブセンス、DeNA、起業などを経て2016年より株式会社キャスター取締役COOに就任（2021年より取締役CRO）。2023年10月の東証グロース市場上場に貢献し、2023年12月からは働き方について研究、調査を行うAlternative Work Labを設立し所長就任（現在も兼任）。FNN系列「Live Newsα」、AbemaTV「ABEMAヒルズ」レギュラーコメンテーター。著書に『これからのマネジャーは邪魔をしない。』（フォレスト出版）、『THE FORMAT 文章力ゼロでも書ける究極の「型」』（サンマーク出版）など。

